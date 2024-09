Date a Real Time quello che è di Real Time: il merito di Discovery oltre il canale NOVE

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2024 per Warner Bros Discovery è stato il miglior anno di sempre con uno share record del 9,4% nelle 24 ore (+12% rispetto al 2023), e dati record per Nove e Real Time che in prima serata sono cresciuti rispettivamente del 46% e del 53%. Ebbene sì, la maggiore crescita ha riguardato un canale tematico che negli anni ha costruito il suo impero con uno zoccolo duro di telespettatori che ogni giorno sceglie il suo palinsesto per seguire principalmente cooking show e dating, ovvero tutto ciò che ha a che fare con la buona cucina e con i sentimenti, oltre che con le immancabili serie turche.

Le dizi turche sono ormai ovunque, scoperte e valorizzate in primis da Mediaset, ragionevolmente convinta di poterle rendere pane quotidiano per la sua piattaforma Infinity: tante, divise per generi, con cast molto amati, niente che remi contro una formula perfetta capace di completare qualsiasi catalogo. Discovery punta sul medical con Il dottor Alì, remake turco di The good doctor, e su Harcai.

Ma Real time è principalmente il cuore pulsante dei reality dei sentimenti (senza falò di confronto), quindi spazio all'amore in tutte le sue declinazioni: Primo appuntamento, arrivato all'ottava edizione con Flavio Montrucchio, per far incontrare le persone; le relazioni a distanza con 90 giorni per innamorarsi; i preparativi dei matrimoni con Spose in affari di Enzo Miccio e i ricevimenti de Il castello delle cerimonie; e infine i matrimoni al buio di Matrimonio a prima vista 11. A questo cerchio perfetto si aggiunge Amore alla prova con il ritorno di Belén Rodriguez in tv che, non a caso, si cimenterà nel racconto delle crisi di coppia, perché, come tiene a precisare, "le storie di queste coppie sono anche le nostre". Il gossip è avvisato.

Ma non finisce qui, come direbbe Corrado. La rete sul canale 31 accende i riflettori nelle case degli italiani con Casa a prima vista e Cortesie per gli ospiti, due grandi fenomeni delle ultime stagioni, che hanno generato una vera e propria dipendenza dallo schermo con ore e ore di binge watching a cui è impossibile sottrarsi. E per gli appassionati del trono over di Uomini e Donne, se la Rai sta per lanciare Le stagioni dell'amore con Mara Venier, Real Time rilancia con The Golden Bachelor con uno scapolo d'oro di ben 61 anni pronto a tutto pur di avere la sua seconda (o terza) possibilità nella vita di coppia.

È un piatto ricco, con il quale è possibile saziarsi assaggiando ogni genere di pietanza. NOVE potrà contare su due volti forti, quelli di Amadeus e Fabio Fazio, e sulla comicità in prima serata con nomi come Virginia Raffaele e Teresa Mannino, ma è sempre stato di Real Time ‘il lavoro sporco', quello della fidelizzazione di un pubblico che era impensabile potesse fare zapping andando oltre il canale 30. È fare il pane ogni giorno con la farina che si ha, inizialmente senza ingredienti ricercati né lievito madre, solo ingegno e grande conoscenza del mezzo televisivo e di chi ne fruisce. A Discovery va il merito di averci creduto, di aver spinto il cuore di questa rete oltre l'ostacolo e di aver vinto la sua scommessa. Che si spera possa portare a una rivalutazione dei canali tematici e a una considerazione, in termini di offerta e ascolti, parimenti a quella dei generalisti. Non è così, "biscottini"?

20 CONDIVISIONI condividi chiudi