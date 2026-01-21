Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa a 30 anni dalla prima puntata con Prodi, gli ospiti di stasera su Rai 1

Il 22 gennaio 1996 andava in onda su Rai1 la prima puntata di Porta a Porta, che quindi compie un compleanno importante, festeggiando i suoi primi trent'anni. Per celebrare l'evento, Bruno Vespa coadiuvato dalla Rai ha pensato di realizzare una puntata speciale che avrà il titolo di Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita. Ospite del debutto della trasmissione, tre decenni fa, fu Romano Prodi. Questa sera, invece, ci saranno ospiti non solo appartenenti al mondo della politica, ma anche dello spettacolo.

Nell'iconico studio di Porta a Porta, allestito con le consuete poltrone bianche, siederanno leader politici che saranno intervistati, in via del tutto eccezionale, da Bruno Vespa ed Enrico Mentana. Presenzieranno, infatti, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la segretaria del Partito Democratico Elly Shlein, il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e, infine, il patron di Italia Viva Matteo Renzi. Non è un caso, infatti, che il contenitore della seconda serata di Rai1, sia stato soprannominato la Terza Camera del Parlamento, poiché in 3617 puntate sono stati affrontati i fatti di più stretta attualità, dalla cronaca alla politica, dalle guerre ai principali accadimenti internazionali.

Ci sarà anche un messaggio di Papa Leone che ha voluto rendere omaggio a Bruno Vespa, celebrando i trent'anni del programma e condividendo anche una riflessione su quali regole dovrebbe seguire una buona comunicazione.

Infine, spazio anche allo spettacolo, dal momento che Vespa ha lasciato sempre aperte le sue Porte al racconto del cinema e della televisione italiana. Ospiti in studio per celebrare questo importante compleanno saranno il direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti, le conduttrici Milly Carlucci, Mara Venier, Antonella Clerici ed Eleonora Daniele, la showgirl Valeria Marini e ci saranno anche le voci di Al Bano, Iva Zanicchi, Paolo Belli e la sua band. Negli anni, però, si sono avvicendati grandi protagonisti della lirica italiana come Pavarotti, Bocelli, Riccardo Muti, della televisione come Mike Bongiorno e Raffaella Carrà, attori iconici come Alberto Sordi, Gigi Proietti e Vittorio Gassmann.