Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv della serata di mercoledì 21 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta, mentre su Canale 5 spazio all’ultima puntata della fiction A testa alta. Nell’access prime time la consueta fida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

La prima serata di mercoledì 21 gennaio ha offerto al pubblico un ventaglio di possibilità tra programmi di intrattenimento, film, talk di informazione e sport. Su Rai1 è andata in onda una puntata speciale di Porta a Porta per celebrare i trent'anni del programma, mentre su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata della fiction A testa alta con Sabrina Ferilli. Nell'access prime time, invece, prosegue la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

La prima serata tra Speciale Porta a Porta e A testa alta

Nella prima serata di mercoledì 21 gennaio su Rai1 è andata in onda una puntata celebrativa per i trent'anni di Porta a Porta. Nel suo studio Bruno Vespa ha accolto ospiti del mondo della politica e dello spettacolo per raccontare non solo tre decenni di trasmissione, ma anche della storia italiana che sono passati nel programma in seconda serata della rete ammiraglia della tv pubblica. La puntata, però, si rivela fallimentare, è stata infatti seguita da 945.000 spettatori con il 7,1% di share. Su Canale 5, invece, spazio all'ultima puntata della fiction A testa alta con Sabrina Ferilli, un grande successo Mediaset, che ha riscosso un grande successo da parte del pubblico che, infatti, ha premiato la serie regalandole un bel risultato in termini di presenze davanti alla tv. La fiction, infatti, vince la prima serata con 4.034.000 spettatori e il 28,2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Il Collegio è stato visto da 282.000 spettatori ovvero l’1.7% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside che mette davanti alla tv 806.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? registra 1.372.000 spettatori e l'8.7% di share. Su Rete4 Realpolitik è stato visto da 381.000 spettatori e il 2.9% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 1.142.000 spettatori e il 7% di sgare. Su Tv8 Champions League – Olympique Marsiglia-Liverpool ha ottenuto 602.000 spettatori e il 3.2% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 393.000 spettatori con il 2.3% di share.

La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua, nell'access prime time, la sfida tra i due game show che dividono gli italiani. Su Rai1 prosegue l'appuntamento con Affari Tuoi che il pubblico continua a scegliere, come confermano i 4.876.000 spettatori con il 23,4% di share, sebbene i risultati de La Ruota della Fortuna confermino il successo del programma di Canale 5 che, ormai, si dimostra stabile tra spettatori e share, conquista infatti 5.608.000 spettatori e il 27% di share.