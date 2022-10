Speciale Halloween su RaiPlay: la programmazione per tutta la famiglia La notte più paurosa e divertente dell’anno arriva su RaiPlay con mostri, fantasmi, streghe e pipistrelli.

Lunedì 31 ottobre è Halloween. Per la notte più paurosa e divertente dell'anno, RaiPlay ha pensato a una ricca proposta per il suo catalogo: mostri, fantasmi, streghe, pipistrelli. Incantesimi, scherzi e giochi per tutta la famiglia. L'offerta da brivido della piattaforma a uso gratuito del servizio pubblico si chiama Halloween, una notte da paura.

La programmazione di Halloween

“Speciale Halloween, dolcetto o scherzetto” è un horror party dedicato ai più piccoli con una programmazione speciale dei cartoni animati più amati trasmessi dalla Rai: “Bing Halloween”, “Bat Pat – Speciale Halloween”, “Le avventure di Paddington – Paddington e Halloween”, “Pj Masks – Gli imbroglioni di Halloween”, “OPS Orrendi per sempre – Nano da poesia”, “Paf il cane – Dolcetto o scherzetto?”

La nuova serie Halloweird

C'è anche spazio per una nuova serie comedy: “Halloweird”, che riscatta gli ultimi della classe e li rende eroi dei nostri giorni. Elisa, Luca, Samuele e Federico sono quattro ragazzini di terza media emarginati dai loro coetanei e bollati come “strani” e “perdenti” da compagni e insegnanti. Durante una festa di Halloween, però, grazie a un antico libro magico, acquisiscono tutti dei superpoteri.

Spazio anche a “OPS, orrendi per sempre”: un bambino di 7 anni, con l’intelligenza di un premio Nobel e una disabilità alle gambe, è alla ricerca di amici. Sarà Lalla, una vecchia lavatrice trasformata in un marchingegno “trova amici”, a presentargli i suoi nuovi e inseparabili compagni: Kripta, Macabro e Scossa.

Spazio anche ai film per teenager: “Sette minuti dopo la mezzanotte”, “Sorelle Vampiro – Vietato mordere!”, “Sorelle Vampiro 2 – Pipistrelli nello stomaco!” e infine “Sorelle Vampiro 3 – Ritorno in Transilvania!”. Insomma, sarà un Halloween pieno di contenuti per gli utenti di RaiPlay.