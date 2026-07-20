Spagna-Argentina, record tv per la finale del Mondiale ma l’Italia resta prima

La finale Spagna-Argentina del Mondiale 2026 è il match di una finale iridata più vista nella tv spagnola, con 15,7 milioni di media e l’87,1% di share. Ma il record assoluto resta italiano, ed è ancora più alto.

La vittoria della Spagna sull'Argentina nella finale del Mondiale 2026, decisa ai supplementari dal gol di Ferran Torres, non passerà alla storia solo per la seconda stella cucita sulla maglia della Roja. La partita ha fatto registrare il dato di ascolto più alto per una finale mondiale nella storia della televisione spagnola, superando anche i numeri della finale di Sudafrica 2010, quando la Spagna vinse il suo primo titolo iridato.

I numeri della finale

La diretta, trasmessa in contemporanea da La 1, Teledeporte, La 2 Catalogna e DAZN, ha totalizzato una media di 15,7 milioni di spettatori e l'87,1% di share. Il pubblico complessivo che ha seguito almeno un momento della partita ha superato i 20,1 milioni di persone. Secondo i dati riportati dalla stampa spagnola, il picco si è registrato subito dopo il triplice fischio, con oltre 17 milioni di spettatori collegati in contemporanea tra le reti coinvolte.

Numeri che collocano la sfida al secondo posto tra i programmi più visti di sempre in Spagna, alle spalle solo di una puntata del quiz Un, dos, tres… responda otra vez, andata in onda nel 1987. Un'era geologica fa.

Il paragone con l'Italia

Se in Spagna si parla apertamente di record, il confronto con l'Italia ridimensiona parzialmente la portata del dato. La finale più vista di sempre nella tv spagnola, con i suoi 15,7 milioni di media, resta infatti lontana dal record assoluto della televisione italiana in epoca Auditel: quello di Italia-Argentina, semifinale del Mondiale di Italia '90, seguita il 3 luglio 1990 da circa 27 milioni di spettatori, con l'87,2% di share.

Anche restringendo il confronto alle sole finali, l'Italia mantiene un primato superiore a quello spagnolo: Italia-Francia 2006, decisa ai calci di rigore dopo la testata di Zidane a Materazzi, toccò infatti il picco di 25.324.000 spettatori e l'87,03% di share, con una media sull'intera partita di 23.935.000 spettatori e l'84,11% di share su Rai1.

Dati molto più alti per l'Italia, che sarebbero comunque dettati da uno scarto di 9 milioni di abitanti rispetto agli iberici. L'Italia, infatti, ha circa 59 milioni di abitanti, la Spagna ha circa 50 milioni di abitanti.