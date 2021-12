Soleil Sorge scopre l’accordo tra Gianmaria e Alessandro: “Come ho fatto a stare con quel cafoncello” Al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha smascherato l’accordo che avrebbero fatto Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi.

Al Grande Fratello Vip 2021, cadono le maschere. Nel corso dell'ultima diretta, trasmessa lunedì 27 dicembre, Gianmaria Antinolfi ha nominato Alessandro Basciano. Quest'ultimo è andato su tutte le furie. Una reazione apparentemente eccessiva che ha spiazzato alcuni dei concorrenti, fino a quando Soleil Sorge non ha scoperto il motivo di tanto astio.

Tra Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano c'era un accordo

Soleil Sorge ha confidato a Giacomo Urtis, Davide Silvestri e Jessica Hailé Selassié di avere scoperto un accordo tra Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano di non nominarsi a vicenda. Arrivato il momento di dare concretezza alle loro parole, tuttavia, l'ex volto di Temptation Island ha tenuto fede alla promessa, l'imprenditore invece lo ha nominato. Da qui, la furia di Basciano:

"Senti che giochetto che ha fatto. Loro non avevano un buon rapporto. Abbiamo visto che hanno discusso, ma perché? Cosa è successo che non hanno detto in puntata? Gianmaria era andato in sauna da Alessandro e si sono messi d'accordo dicendo: ‘Io non ti voto', ‘Neanch'io ti voto', ‘Votiamo Eva'. Cosa è successo? Che poi Ale ha votato veramente Eva, mentre Gianmaria ha votato Ale".

Davide Silvestri non ha apprezzato il gesto di Antinolfi: "No, se è così mi fa incaz**re". Soleil Sorge, al contrario, non è apparsa affatto sorpresa: "Ha fatto la stessa cosa che ha fatto ad Alex e che ha fatto a me, quando diceva: ‘Noi stiamo insieme, ci difendiamo davanti a tutti e tutto e poi mi nominava'".

Soleil Sorge disgustata da Gianmaria Antinolfi

In questi giorni, Soleil Sorge ha anche espresso una certa incredulità all'idea di avere avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi. Confidandosi con Jessica Hailé Selassié, ha spiegato che l'imprenditore rappresenta quanto di più distante da ciò che lei ricerca in un uomo: