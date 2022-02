Soleil Sorge dice addio ad Alex Belli: “Il suo unico scopo era farmi esporre, ma non l’ho mai amato” Soleil Sorge ha chiarito di avere chiuso definitivamente con Alex Belli. La concorrente del Grande Fratello Vip ritiene che l’uomo abbia rovinato il loro rapporto.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 24 febbraio, Alfonso Signorini ha provato a fare chiarezza sulla vita sentimentale di Soleil Sorge. Per prima cosa, ha tentato di capire come mai, nella scorsa puntata si sia rifiutata di salutare Alex Belli. La concorrente ha dato le sue motivazioni.

Perché Soleil Sorge ha chiuso con Alex Belli

Soleil Sorge ritiene che l'unico intento di Alex Belli fosse quello di farla esporre circa i suoi sentimenti: "Alex ha fallito se il suo intento era quello di venire qui a cercare una mia conferma sentimentale, di sentirsi dire che lo amavo. Sono sempre stata molto chiara su quello che ho provato e su quello che non provo. Sono sempre stata molto coerente. Non capisco ancora ad oggi cosa volesse da parte mia. In più conversazioni, mi ha chiesto di espormi. Voleva che ammettessi di amarlo. Io ho detto di amarlo come persona. C'è grande differenza. Essere innamorato è un altro livello, rispetto ad apprezzare una persona. Per me è chiusa. Non mi interessa più, perché ha rovinato tutto".

Soleil Sorge ha ricevuto un messaggio dalla zia

Alfonso Signorini ha chiesto a Soleil Sorge di raggiungere la stanza SuperLed. Le ha fatto leggere una lettera da parte della zia Daniela:

"Sei entrata con il sogno di arrivare al grande pubblico, fiera, combattiva e senza nessuna voglia di compiacere gli altri. Ero preoccupata perché avevo visto una donna che si era persa di vista, che aveva smesso di amarsi. Hai fatto bene a prendere le distanze da una persona che riesce ad amare tante donne, simbolo che non riesce ad amare se stesso".

Il conduttore, poi, avrebbe voluto approfondire la natura del rapporto di Soleil Sorge con l'uomo con il quale sostiene di avere una relazione. Tuttavia, non c'è stato il tempo materiale per farlo. Di sicuro, si tornerà sull'argomento nelle prossime puntate.