Soleil Sorge all’Isola, Alex Belli: “Incoerente, hai fatto sei mesi di trash televisivo” Alex Belli durante l’Isola Party ieri sera ha commentato il nuovo impegno di Soleil Sorge, prossima naufraga dell’Isola dei Famosi 2022: l’ha definita incoerente, poi il riferimento allo scontro su Twitter.

A cura di Gaia Martino

Soleil Sorge è pronta per un nuovo reality. Dopo il Grande Fratello VIP, l'italo americana entrerà a far parte del cast dell'Isola dei Famosi 2022 insieme a Vera Gemma. La sua partecipazione però ha fatto storcere il naso al suo ex compagno di chimica artistica, Alex Belli: durante l'Isola Party ha lasciato un commento sul suo nuovo impegno lavorativo, facendo anche un riferimento al precedente scambio di tweet velenosi avvenuto pochi giorni fa.

Alex Belli commenta la partecipazione di Soleil Sorge all'Isola

Alex Belli e Delia Duran sono stati gli ospiti di Isola Party ieri sera, lo show in onda su Mediaset Play che racconta dell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi. Quando la conduttrice Valentina Barbieri ha imitato Soleil Sorge, prossima naufraga, l'attore ed ex gieffino ha commentato: "Sole, non ci manchi assolutamente. Sei veramente un'incoerente, pazza, anzi ti do una news flash: dei tuoi click non mi frega niente". Alex Belli ha fatto riferimento al tweet scritto dall'italo americana, sua ex compagna d'avventura al GF VIP, riferito a lui. Dopo quanto accaduto sui social e nel reality di Alfonso Signorini, i rapporti tra loro si sono tesi. L'ex gieffino ha così aggiunto:

Questo screzio in verità è una ca*ata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo, svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa“. Poi ti voglio bene Soleil.

"Nonostante tutto le vogliamo bene" ha concluso Delia Duran.

Lo scontro su Twitter tra Alex Belli e Soleil Sorge

Nell'intervista a Fanpage.it, Soleil Sorge ha parlato del rapporto con Alex Belli, protagonista insieme a lei dell'edizione passata del Grande Fratello VIP. Dopo il reality il loro rapporto si sarebbe chiuso definitivamente.

La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l'amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone.

Negli ultimi giorni Alex Belli ha poi condiviso un articolo titolato "Soleil Sorge ancora contro Alex Belli", da lui commentato: "GIUSTO PER LA CRONACA… Poi sono io che parlo di lei!!! L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le “palle” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita". A queste parole la Sorge ha immediatamente replicato: "Tieni, prenditi sti click ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona Xoxo".