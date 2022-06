Isola dei Famosi, Vera Gemma e Soleil Sorge torneranno in Italia prima del previsto Vera Gemma e Soleil Sorge potrebbero fare giusto una comparsa all’Isola dei Famosi, pare infatti che le due naufraghe siano già in procinto di tornare in Italia dopo la puntata di lunedì 6 giugno.

A cura di Ilaria Costabile

Il prolungamento dell'Isola dei Famosi ha portato con sé una serie di cambiamenti nel corso del reality, dall'arrivo di nuovi naufraghi al passaggio di guest star chiamate per rianimare i concorrenti. Ed è proprio questo il motivo per cui sono state chiamate Soleil Sorge e Vera Gemma che, però, rischierebbero già di tornare in Italia.

Il rientro in Italia delle due naufrghe

Stando a quanto anticipato da DavideMaggio.it, sembrerebbe che le due naufraghe siano in procinto di apparire nel corso della puntata di lunedì 6 giugno, durante la quale conosceranno gli altri naufraghi, ma si tratterebbe di una permanenza più che breve, perché le due stando ai piani della produzione dovrebbero poi tornare nuovamente in Italia. Inizialmente, infatti, le ex naufraghe avrebbero dovuto soggiornare sull'Isola per almeno una settimana, durante la quale avrebbero dovuto mettere a soqquadro gli equilibri di coloro che, coraggiosamente, sono ancora in Honduras a contendersi il titolo di vincitore. Ci sono stati, però, dei ritardi che hanno fatto slittare la loro partenza, alla quale è seguita una quarantena, quindi dopo questo accumulo di giorni è evidente che anche il tempo di permanenza sull'Isola è diminuito.

Seconda volta in Honduras per Soleil e Vera Gemma

Una toccata e fuga per le due che, in realtà, hanno già ampiamente vissuto la loro esperienza isolana, avendo partecipato in anni diversi al reality ed essendosi distinte per il loro carattere a dir poco scoppiettante. Nessuna delle due, infatti, si è mai tirata indietro nel momento di dover dire la sua o di innescare qualche discussione più accesa con i rispettivi compagni d'avventura. Soleil, d'altro canto, è reduce da una lunghissima partecipazione al Grande Fratello Vip, di cui è stata regina indiscussa insieme ad Alex Belli che, di fatti, ha commentato piuttosto ferocemente l'approdo dell'influencer in Honduras.