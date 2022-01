Simona Branchetti replica ad Alberto Matano: “Nessuna scorrettezza, noi diamo notizie” Alberto Matano ha accusato Pomeriggio Cinque di avere sottratto a La vita in diretta, l’ospite – il marito di Liliana Resinovich – che stavano intervistando. In queste ore, è arrivata la replica di Simona Branchetti.

Nel pomeriggio del 5 gennaio, Alberto Matano si è spazientito con i colleghi di Pomeriggio Cinque. Filomena Leone, un'inviata de La vita in diretta, stava intervistando Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, una donna scomparsa il 14 dicembre scorso. Matano, però, si è visto costretto a interrompere il collegamento, perché Ilaria Dalle Palle, inviata di Pomeriggio Cinque, gli avrebbe sottratto Visintin. In queste ore, è intervenuta la conduttrice Simona Branchetti.

Simona Branchetti replica ad Alberto Matano

Simona Branchetti, raggiunta da TvBlog, ha replicato ad Alberto Matano. La giornalista ha detto di avere trovato "incomprensibile" la reazione del conduttore de La vita in diretta, nonostante nutra grande stima professionale nei suoi confronti: “Nessuno si è comportato in modo scorretto. Abbiamo degli ottimi inviati e Ilaria Dalle Palle è tra questi e oggi ha fatto ottimamente il suo lavoro”. Matano, durante la puntata, ha rimarcato come loro avessero un appuntamento con Sebastiano Visintin. A riguardo, Branchetti ha dichiarato: "Noi non prendiamo accordi, ma diamo notizie e, quando ho dato la linea ad Ilaria, lei ha dato la notizia che aveva. Nessuna concorrenza sleale”.

Lo sfogo di Alberto Matano contro Pomeriggio Cinque

Sebastiano Visintin aveva appena appreso che era stato ritrovato un cadavere che poteva essere quello della moglie Liliana, quando si è ritrovato a essere conteso dalle due trasmissioni. Per Alberto Matano, già in collegamento con lui, è stato impossibile proseguire perché la voce della giornalista di Pomeriggio Cinque Ilaria Dalle Palle sovrastava quella di Visintin. Dura la reazione del conduttore de La vita in diretta:

