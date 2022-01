Simona Branchetti: “Spiacevole episodio con Alberto Matano, mi ha chiamata stamattina” Simona Branchetti è tornata a parlare dell’episodio avvenuto con La vita in Diretta e della presunta sottrazione da parte di un’inviata del programma. La giornalista di Pomeriggio Cinque ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata di chiarimento da Alberto Matano.

A cura di Ilaria Costabile

Ultimi chiarimenti in diretta su Canale 5, in merito a quanto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 5 gennaio, quando Alberto Matano ha dichiarato che un'inviata di Pomeriggio Cinque avrebbe sottratto alla sua troupe de La Vita in Diretta Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich il cui corpo potrebbe essere stato trovato nelle scorse ore, per intervistarlo. La giornalista Mediaset, Simona Branchetti, nella puntata in onda oggi, 6 gennaio, ha quindi voluto fornire un' ulteriore spiegazione al pubblico a casa, specificando che non c'è stata nessuna azione scorretta e che c'era stato nella mattinata un confronto anche con il conduttore del programma di Rai1.

Il chiarimento di Simona Branchetti

Un momento di televisione piuttosto spiacevole dinanzi al quale Simona Branchetti non ha esitato a rimarcare quanto il lavoro svolto da lei e dai giornalisti che fanno parte del team della trasmissione sia sempre stato rispettoso e che, quindi, si è trattato di un episodio che può verificarsi sul campo, quando c'è la necessità di fornire notizie nell'immediato ai telespettatori, sottolineando anche che c'è stata una telefonata chiarificatrice con il collega di Rai1:

Consentitemi di fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio che è avvenuto ieri a La Vita in Diretta con Alberto Matano di cui ho avuto il piacere stamattina di ricevere una telefonata, che ha compreso che non c'era nessuna volontà di fare uno screzio a nessuno, di voler scippare alcun ospite. Siamo qui per lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma purtroppo lui come me sa che quando si sta sul campo non sempre è possibile, insomma noi siamo qui tutti per fare lo stesso lavoro, per fare cronaca, per raccontare in diretta anche fatti dolorosi, come quelli che stiamo raccontando in questi giorni e prima di tutto il nostro rispetto va a chi in queste ore sta soffrendo.

La prima replica di Simona Branchetti

Nel pomeriggio di ieri, subito dopo l'accaduto, la giornalista era intervenuta per tutelare l'operato dell'inviata Ilaria Dalle Palle. La notizia, intanto, aveva fatto in poco tempo il giro dei social, con le inequivocabili parole di Alberto Matano che in diretta aveva dichiarato: "Avevamo un appuntamento con il signor Sebastiano, ma adesso non è più con noi, perché una troupe di Canale 5 ce l'ha portato via", scatenando così la polemica.