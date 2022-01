Simona Branchetti attacca Alberto Matano: “Pessimo, nega di avermi chiamata” Sembrava pace fatta tra i conduttori de La Vita in diretta e Pomeriggio Cinque dopo il disguido di alcuni giorni fa. Nelle ultime ore, invece, Simona Branchetti ha attaccato su Instagram Matano per aver negato la telefonata di chiarimento tra loro.

Tra i casi televisivi della settimana, si può certamente annoverare lo "scippo" a La Vita in Diretta da parte di Pomeriggio Cinque, quando Alberto Matano aveva accusato in diretta un'inviata di del programma di Canale 5 di aver sottratto alla sua troupe Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, in quel momento ospite del contenitore di Rai1.

Ne è nata una polemica che si è protratta per ore e che ha portato la stessa Branchetti a chiarire la questione nelle ore successive. L'ascia di guerra pareva seppellita dopo il chiarimento telefonico tra i due, di cui era stata la conduttrice Simona Branchetti a parlare pubblicamente. Tuttavia nelle scorse ore la stessa Branchetti ha attaccato Alberto Matano per le parole pronunciate da quest'ultimo a Tv Talk, quando ha di fatto smentito il chiarimento con la collega: "Non c’è nulla da chiarire io dico la verità e l’ho già detto in diretta – ha detto Matano – Non ci sono retroscena ne chiarimenti.”

L'attacco ad Alberto Matano

Simona Branchetti è quindi intervenuta su Instagram riprendendo il virgolettato di Matano e dicendo: "Pessimo Alberto Matano, che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto! E lo scorretto chi è?". Parole che campeggiano in una storia, accompagnando lo screen di un articolo che riporta le parole di Matano.

Il chiarimento in diretta di Simona Branchetti

A poche ore dal caso, Simona Branchetti aveva voluto precisare quanto accaduto in diretta così: "Consentitemi di fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio che è avvenuto ieri a La Vita in Diretta con Alberto Matano di cui ho avuto il piacere stamattina di ricevere una telefonata, che ha compreso che non c'era nessuna volontà di fare uno screzio a nessuno, di voler scippare alcun ospite. Siamo qui per lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma purtroppo lui come me sa che quando si sta sul campo non sempre è possibile, insomma noi siamo qui tutti per fare lo stesso lavoro, per fare cronaca, per raccontare in diretta anche fatti dolorosi, come quelli che stiamo raccontando in questi giorni e prima di tutto il nostro rispetto va a chi in queste ore sta soffrendo".

Si accende, dunque, la rivalità tra La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque, a margine di questo periodo natalizio in cui Branchetti ha sostituito Barbara d'Urso alla guida del contenitore pomeridiano di Canale 5.