Signorini festeggia i 50 anni di Sonia Bruganelli al GFVip, ma è uno scherzo: “Sei uno stron*o” L’opinionista non prende bene la provocazione dell’amico e conduttore, che ha fatto piazzare una bella cifra tonda sulla torta del suo compleanno. Non si tratta altro che di una delle sue burle. Classe 1974 infatti, l’opinionista compie 49 anni e non 50.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sonia Bruganelli festeggia il suo compleanno in studio al Grande Fratello Vip. Per l'occasione Alfonso Signorini ha organizzato una piccola festicciola a sorpresa con tanto di torta e candeline, peccato che non si altro di una delle sue trappole per l'opinionista, l'occasione giusta per farle una piccola burla in virtù del loro rapporto di complicità.

Sonia Bruganelli ha compiuto 49 anni e non 50

Neanche il tempo di iniziare la puntata che il conduttore ha fatto portare a centro studio una crostata con sopra una candelina e il numero 50. Sonia Bruganelli, che poco prima di iniziare aveva ricevuto la sorpresa dei suoi collaboratori con tanto di palloncini a cuore nel van del GFVip, in un primo momento si è mostrata imbarazzata, poi ha accettato di alzarsi per accogliere il calore del pubblico. Non ha preso bene però la provocazione dell'amico e conduttore, che ha fatto piazzare una bella cifra tonda sulla torta: "Ma sei uno str*nzo", gli ha gridato lei ridendo. Classe 1974 infatti, l'opinionista compie 49 anni il 20 gennaio 2023. Chissà cosa le organizzerà Alfonso, a questo punto, il prossimo anno.

Più avanti durante la puntata, Signorini chiede ai Vipponi di fare gli auguri a Sonia. "Stenderei un velo pietoso sulla modalità dei festeggiamenti", commenta lei. "Sonia compie 48 anni, non 50", commenta Orietta sbagliando ancora una volta. "Veramente sono 49".

Gli auguri della famiglia a Sonia Bruganelli

Tanti i messaggi che nel corso della giornata ha ricevuto l'opinionista e che ha ripubblicato via social. Non solo i colleghi, Sonia Bruganelli ha festeggiato il suo 49esimo compleanno accerchiata dall’amore della sua famiglia. Dolcissimi gli auguri è stata la figlia Adele Bonolis che le ha inviato un mazzo di tulipani giallo accompagnato da una dolce dedica. Più discreto il marito Paolo, che sui social è rimato in silenzio preferendo festeggiare Sonia in maniera privata.