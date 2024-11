video suggerito

Sienna eliminata da Amici, Emanuel Lo: “Mai successo che mi venisse da piangere. Questo percorso è crudele” L’eliminazione di Sienna da Amici 24 voluta da Maura Paparo nella puntata del 10 novembre ha toccato profondamente anche Emanuel Lo, suo insegnante, che ha commentato così: “Purtroppo questo percorso è crudele, viene da piangere anche a me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Amici 24 oggi, domenica 10 novembre, Sienna Osborne ha perso la sfida contro Francesca ed è stata eliminata dalla scuola del talent show. Originaria di Sydney, la ballerina era stata scelta da Emanuel Lo all'inizio del programma. Nell'appuntamento di oggi, il giudice chiamato a valutare la sfida, Maura Paparo, ha deciso che Francesca merita un banco: tra le lacrime, Sienna ha lasciato lo studio.

L'eliminazione di Sienna decisa da Maura Paparo

"Mi sono fatta un'idea vedendole. Siete molto diverse, entrambe interessanti": con queste parole Maura Paparo ha iniziato il suo discorso alle due ballerine prima di scegliere l'eliminazione di Sienna. "Sienna, tu hai una grande presenza scenica, d'impatto, energia e forza. Gli elementi acrobatici ti caratterizzano. Francesca, hai presenza scenica, sei sensuale, sei delicata. Una danza più morbida sostenuta da una grande tecnica di base classica. Io mi sento di fare andare avanti e far vincere la sfida a Francesca. Credo che abbia una base di classica e doti fisiche importanti che danno quel valore aggiunto rispetto a te, Sienna", ha aggiunto. La ballerina, ormai ex allieva, è scoppiata in lacrime. Non ha commentato la decisione di Maura Paparo, ma ha ascoltato le parole di Emanuel Lo, deluso per la sua eliminazione.

Le parole di Emanuel Lo per Sienna

Emanuel Lo, prima di salutare la sua allieva, ha commentato così l'eliminazione: "Sto come lei, abbiamo lo stesso mood. So quanto ci tiene e quante cose ha Sienna, e quanto ci teneva a stare qui. Ti sento, mi viene da piangere anche a me. Non mi è mai successo. In qualche modo mi sento vicino a questa ragazza che ha tante cose". Poi ha concluso: "Purtroppo questo è un percorso bello, crudele, come tutte le cose nel mondo dell'arte, fuori e dentro di qui. Bisogna essere forti, so che troverai il tuo posto fuori. Spacca tutto".