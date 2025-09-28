Shaila Gatta prende le distanza dal Grande Fratello: “Non lo rifarei, chi era con me giocava per vincere una gara”

È durissimo il giudizio di Shaila Gatta a proposito della partecipazione al Grande Fratello, reality che ammette non tornerebbe mai più a fare e dal quale ha preso le distanza una volta uscita dalla Casa.

Shaila Gatta ha preso le distanze dal Grande Fratello subito dopo essere uscita dalla Casa. E oggi, a mesi di distanza dalla fine del programma, dimostra di non avere cambiato idea. L’ex velina di Striscia la notizia aveva già lasciato intendere che non sarebbe mai tornata a vivere quell’esperienza che, per la prima volta da quando è iniziata la sua carriera in televisione, l’ha costretta a stare sotto la lente d’ingrandimento per sei mesi. Un percorso che, come ha confidato in un’intervista a Novella 2000, non ripeterebbe mai più.

Il giudizio severo di Shaila Gatta sul GF e sugli ex coinquilini (Lorenzo Spolverato compreso)

“Non lo rifarei. Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo e che a loro volta stavano giocando per vincere una gara”: con queste parole Shaila ha spiegato la sua decisione di chiudere definitivamente con il reality di Canale 5. Tra le righe, la ballerina ha anche lanciato una frecciata all’ex compagno Lorenzo Spolverato, che considera tra coloro che avrebbero partecipato solo per puntare alla vittoria finale. Ma Gatta ha anche chiarito di non appartenere a quel gruppo di persone completamente che, assorbite dal gioco, hanno dimenticato la vita reale. Proprio per questo motivo, ritiene che il reality sia stato particolarmente duro da affrontare sul piano psicologico.

Shaila Gatta ha interrotto i rapporti con gli ex del Grande Fratello, solo due le persone che continua a frequentare

La ballerina ha spiegato inoltre di avere interrotto ogni rapporto con le persone conosciute nella Casa del Grande Fratello. Qualunque legame sembrasse averla avvicinata ad alcuni dei coinquilini a lei più vicini oggi è da considerarsi superato. Le uniche due persone che Shaila ha ammesso di continuare a frequentare sono Yulia Bruschi e Ilaria Galassi, ex concorrenti con le quali ha deciso di rimanere in contatto. Con tutti gli altri, invece, il rapporto sarebbe stato chiuso e poi cancellato con un colpo di spugna.