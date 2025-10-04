Shaila Gatta è stata scartata da Tale e Quale Show, la reazione dell’ex GF: “Avevo studiato tanto, ma non è andata”
Archiviata l’esperienza al Grande Fratello, Shaila Gatta è tornata a concentrarsi su nuovi progetti. L’ex velina, oggi seguitissima sui social con oltre un milione di follower, ha raccontato nelle sue storie Instagram di aver affrontato un piccolo stop professionale: nonostante un provino andato molto bene, non è stata scelta per partecipare a Tale e Quale Show.
"Recentemente ho fatto il provino per Tale e Quale. Era andato anche bene, ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto. Eppure, non è andato", ha spiegato la ballerina, ammettendo di aver sperato fino all’ultimo in un esito diverso. Invece di lasciarsi abbattere, Shaila ha scelto di reagire con consapevolezza e maturità. Nelle sue parole traspare una lezione di vita: per lei, ogni “no” non è una sconfitta, ma un’occasione per crescere e fare meglio. "Questo non significa che quella mia occasione non ci sarà mai. Probabilmente ci sono cose che sono destinate a momenti presenti, altre a momenti futuri, e alcune che magari non accadranno mai".
La showgirl ha poi riflettuto sull’importanza di non vivere un rifiuto come un fallimento, ma come una tappa necessaria nel proprio percorso: "Tutto quello che non viene non deve essere mai preso come una squalifica, ma come una prova per capire se siamo davvero pronti a combattere con noi stessi. Bisogna continuare a studiare e lottare piuttosto che mollare". Il rifiuto di Tale e Quale Show, racconta, l’ha aiutata a riscoprire una parte più determinata e combattiva del suo carattere: "Tante volte i no mi hanno fatto molto più bene, perché mi hanno fatto capire quanto fossi caz*uta nel volermi prendere e riprendere il mio posto nel mondo". Shaila, oggi più consapevole e serena, guarda avanti con fiducia. “Serve pazienza”, ha precisato, “e la voglia di non mollare mai”.