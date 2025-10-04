Shaila Gatta è stata scartata da Tale e Quale Show, la reazione dell’ex GF: “Avevo studiato tanto, ma non è andata”

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello, Shaila Gatta è tornata a concentrarsi su nuovi progetti. L’ex velina, oggi seguitissima sui social con oltre un milione di follower, ha raccontato nelle sue storie Instagram di aver affrontato un piccolo stop professionale: nonostante un provino andato molto bene, non è stata scelta per partecipare a Tale e Quale Show.

"Recentemente ho fatto il provino per Tale e Quale. Era andato anche bene, ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto. Eppure, non è andato", ha spiegato la ballerina, ammettendo di aver sperato fino all’ultimo in un esito diverso. Invece di lasciarsi abbattere, Shaila ha scelto di reagire con consapevolezza e maturità. Nelle sue parole traspare una lezione di vita: per lei, ogni “no” non è una sconfitta, ma un’occasione per crescere e fare meglio. "Questo non significa che quella mia occasione non ci sarà mai. Probabilmente ci sono cose che sono destinate a momenti presenti, altre a momenti futuri, e alcune che magari non accadranno mai".

Shaila Gatta al Grande Fratello

La showgirl ha poi riflettuto sull’importanza di non vivere un rifiuto come un fallimento, ma come una tappa necessaria nel proprio percorso: "Tutto quello che non viene non deve essere mai preso come una squalifica, ma come una prova per capire se siamo davvero pronti a combattere con noi stessi. Bisogna continuare a studiare e lottare piuttosto che mollare". Il rifiuto di Tale e Quale Show, racconta, l’ha aiutata a riscoprire una parte più determinata e combattiva del suo carattere: "Tante volte i no mi hanno fatto molto più bene, perché mi hanno fatto capire quanto fossi caz*uta nel volermi prendere e riprendere il mio posto nel mondo". Shaila, oggi più consapevole e serena, guarda avanti con fiducia. “Serve pazienza”, ha precisato, “e la voglia di non mollare mai”.