Sesso al GF Vip tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? Lui: “È come me, dove si trova si trova” Stanno facendo discutere le confidenze di Alessandro Basciano a Delia Duran. L’uomo sembra sostenere di avere avuto un rapporto intimo con Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, continua ad attraversare una serie di alti e bassi. I due concorrenti del Grande Fratello Vip passando dal proclamarsi perdutamente innamorati a litigare furiosamente. Nelle ultime ore, i riflettori sono puntati su di loro, a causa di una confidenza che Basciano ha fatto a Delia Duran. L'uomo sembra sostenere di avere avuto un rapporto con Sophie sotto le coperte.

Alessandro Basciano e la confidenza hot su Sophie Codegoni

Nel video circolato su Twitter, Alessandro Basciano e Delia Duran sono in giardino a chiacchierare. La modella e attrice sembra dire: "Ma avete fatto tutto?". Basciano annuisce e lei replica incredula: "Ma davvero? Aiuto, ma come avete fatto?". Alessandro ha spiegato tentando di non farsi intercettare dai microfoni: "Non è che fai chissà quali movimenti, non è facile. È difficile". E, dopo aver fatto un gesto abbastanza eloquente con le mani, sembra aggiungere: "Lo fai giusto per disperazione". La moglie (ex?) di Alex Belli si è mostrata comprensiva: ”È difficilissimo, comunque non te la godi bene". Basciano ha concluso: "No, infatti non vediamo l'ora di uscire. La pensiamo allo stesso modo. Lei è come me. Dove ti trovi, ti trovi, non gliene frega un caz**"

Le liti tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Se Alfonso Signorini dovesse decidere di rivelare a Sophie Codegoni le confidenze di Alessandro Basciano a Delia Duran, non è detto che l'ex tronista di Uomini e Donne la prenda bene. Intanto, negli ultimi giorni, la coppia non ha fatto altro che litigare. Sophie ha rimproverato ad Alessandro un eccessivo interesse per Delia Duran: "L'unica cosa che sai fare è farti notare, sedurre", pronta la replica di Basciano: "Come facevi tu quando sono arrivato io, poverina". Sophie Codegoni si è alzata stizzita dal letto mentre l'ex tentatore le diceva: "Sophie hai un secondo per venire qua". La gieffina è andata in un'altra stanza. Poco dopo, Alessandro le ha chiesto scusa, ma lei ha chiarito: "Dopo questa è finita per sempre. Puoi uscire dalla stanza per favore". E lui se n'è andato, sbattendo la porta.