Senza Cri offesa dopo il suo ritorno ad Amici come ospite, la risposta agli haters: “Non mi interessa”

Senza Cri è stata offesa sui social dopo il suo ritorno ad Amici 2025, nella puntata di domenica 25 gennaio, per cantare il suo brano Spiagge. La cantante ha deciso di rispondere sui social agli haters e anche a chi la paragona a Nicolò Filippucci.

Senza Cri criticata dagli haters dopo la puntata di Amici 25, andata in onda domenica 25 gennaio. La cantante è stata ospite in studio e si è esibita davanti agli allievi con il suo brano Spiagge, ricevendo diversi complimenti da parte di Maria De Filippi e del pubblico. Tuttavia sui social è stata duramente criticata dopo la sua apparizione, tanto che ha deciso di intervenire.

Cristiana Carella (questo il vero nome della cantante) ha deciso di esporsi su X dopo aver ricevuto alcuni commenti negativi riguardo la sua esibizione ad Amici. La cantante è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del talent e con il suo brano ha partecipato anche a Sarà Sanremo, nel tentativo di conquistare un posto in gara al Festival di Sanremo 2026. "Ripetiamo in corso agli haters: non mi interessa che mi offendiate, quel che scrivete descrive più voi che me", ha scritto rispondendo agli insulti. C'è anche chi l'ha paragonata a Nicolò Filippucci, ex allievo della scorsa edizione, ma Senza Cri ha spiegato: "Siamo due persone diverse che si stimano reciprocamente e che non hanno mai avuto la necessità di mettersi a paragone”

Senza Cri è arrivata in finale a Sarà Sanremo, la competizione che permette a soli due giovani artisti di partecipare al Festival di Sanremo 2026. A vincere Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Nel corso dell'ultima puntata della competizione, Carlo Conti si è rivolto alla ex concorrente di Amici usando un pronome maschile e dicendo "Pronto?" anziché "Pronta?". In realtà non si è trattata di una vera e propria gaffe perché la stessa artista aveva esplicitato la richiesta di pronomi maschili e in più occasioni aveva chiarito di preferirli, pur accettando anche quelli neutri.