Senza Cri offesa dopo il suo ritorno ad Amici come ospite, la risposta agli haters: “Non mi interessa”
Senza Cri criticata dagli haters dopo la puntata di Amici 25, andata in onda domenica 25 gennaio. La cantante è stata ospite in studio e si è esibita davanti agli allievi con il suo brano Spiagge, ricevendo diversi complimenti da parte di Maria De Filippi e del pubblico. Tuttavia sui social è stata duramente criticata dopo la sua apparizione, tanto che ha deciso di intervenire.
Cristiana Carella (questo il vero nome della cantante) ha deciso di esporsi su X dopo aver ricevuto alcuni commenti negativi riguardo la sua esibizione ad Amici. La cantante è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del talent e con il suo brano ha partecipato anche a Sarà Sanremo, nel tentativo di conquistare un posto in gara al Festival di Sanremo 2026. "Ripetiamo in corso agli haters: non mi interessa che mi offendiate, quel che scrivete descrive più voi che me", ha scritto rispondendo agli insulti. C'è anche chi l'ha paragonata a Nicolò Filippucci, ex allievo della scorsa edizione, ma Senza Cri ha spiegato: "Siamo due persone diverse che si stimano reciprocamente e che non hanno mai avuto la necessità di mettersi a paragone”
Senza Cri è arrivata in finale a Sarà Sanremo, la competizione che permette a soli due giovani artisti di partecipare al Festival di Sanremo 2026. A vincere Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Nel corso dell'ultima puntata della competizione, Carlo Conti si è rivolto alla ex concorrente di Amici usando un pronome maschile e dicendo "Pronto?" anziché "Pronta?". In realtà non si è trattata di una vera e propria gaffe perché la stessa artista aveva esplicitato la richiesta di pronomi maschili e in più occasioni aveva chiarito di preferirli, pur accettando anche quelli neutri.