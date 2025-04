video suggerito

Senza Cri dopo l’eliminazione da Amici: “Mi sento a posto con la mia diversità. Io sono il futuro” Senza Cri dopo l’eliminazione da Amici avvenuta durante il Serale del 19 aprile, ha parlato al pubblico ai microfoni di WittyTv. Si è detta felice del percorso fatto che le ha permesso di imparare tante cose: “Io sono il futuro, e quindi domani sono io. Domani farò uscire un sacco di musica, che non è convenzionale, è diversa”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'eliminazione dal Serale di Amici avvenuta ieri sera, sabato 19 aprile, Senza Cri ha parlato ai microfoni di WittyTv. La giovane ormai ex allieva del talent show di Maria de Filippi è stata eliminata dopo Francesca, ballerina, e terminata la puntata ha avuto modo di tirare le somme del suo lungo percorso dichiarandosi felice non solo di aver scoperto nuovi lati di sé, anche di aver "imparato a godermi tutte le cose che faccio, e quindi ho imparato a dare amore".

Le parole di Senza Cri dopo Amici

Dopo l'eliminazione Senza Cri si è detta "felice oggi di aver sentito di quello che cantavo". Con un video pubblicato da WittyTv, la giovane ormai ex allieva ha dichiarato: "Spero tanto che le persone fuori abbiano avuto modo, in questi mesi, anche se con difficoltà probabilmente, di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, perché ce ne ho. Sicuramente non mi arrendo, sicuramente non mollo e farò uscire tanta bella musica. Sono grata a questo posto, infinitamente. Ho fatto un percorso che non mi immaginavo minimamente di fare, umano oltre che artistico. Di tanta crescita, ma proprio di approccio mio alla vita". La cantante ha ammesso di aver "smesso di nascondermi":

Mi dispiace anche per questo, perché so che invece durante il Serale ho un po' titubato. Però questo vuol dire che il prossimo palco che varcherò ci salterò sopra senza paura, solo con la voglia di darmi, e lo farò.

Grazie ad Amici "Mi sento cambiata perché questo posto ti cambia". L'ex allieva ha così continuato: "Non mi aspettavo di riuscire a trovarmi con tanti ragazzi dentro questa casa, di riuscire a gestire l’emotività di tutti, la mia. Non pensavo di riuscire ad accettare così tante sfide, così tanti cambiamenti. In generale sono cambiata perché sentire le persone urlare il mio nome mi ha cambiato. Mi ha fatto capire che non solo questo è quello che voglio, ma è quello che sarò. E quindi, se già sono entrata con una grandissima determinazione, ne esco con altrettanta".

"Ho scoperto fiducia e pazienza, io sono il futuro"

Senza Cri ai microfoni di Witty ha raccontato di aver scoperto, grazie al programma, "la fiducia e la pazienza": "Ho imparato a godermi un po’ di tutte le cose che faccio, e quindi ho imparato a dare amore. Io sono il futuro, e quindi domani sono io. Domani farò uscire un sacco di musica, che non è convenzionale, è diversa". Poi ha concluso: "Ma la mia diversità è la cosa più bella e figa che ho e quindi la voglio dare a tutti, perché voglio che tutti possano attingere di questa diversità e possano sentirsi a posto come oggi mi sento a posto io".