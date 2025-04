video suggerito

Francesca Bosco fuori dal Serale di Amici: "Non sono delusa. Qui dentro sono cambiata" A poco dalla fine del suo percorso ad Amici24, Francesca Bosco ha parlato della sua eliminazione. La ballerina ha spiegato di essere cambiata molto all'interno del talent show di Canale5.

Francesca Bosco fuori da Amici. A poco dal verdetto nella puntata del talent show in onda sabato 19 aprile, la concorrente si è raccontata ai microfoni di Witty Tv. Per la ballerina l'esperienza all'interno del programma è stata profondamente trasformativa.

Francesca Bosco: "Credo di star bene, provo gratitudine"

"Non lo so come sto, credo di stare bene. Non sono delusa" ha esordito Francesca Bosco dopo aver lasciato Amici24. "Sono piena di gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi hanno accompagnata in questo percorso e a cui devo dire grazie. Io sto bene e starò benissimo. Porterò questo sogno che ho vissuto con me per sempre" ha aggiunto la ballerina. E ancora:

Quando sono entrata a novembre ero una persona diversa. Non credo ci sia un altro posto al mondo che ti fa realizzare così tante cose di te, mentre ti dà la possibilità di vivere il tuo sogno e di praticare ogni giorno la passione e di esibirti in degli studi così belli. Umanamente e artisticamente mi sento tanto cresciuta.

Francesca Bosco: "Qui ho imparato a confrontarmi"

Francesca Bosco non ha nascosto di essere cambiata durante il programma. "Prima di Amici non pensavo che sarei riuscita a tollerare la convivenza con più persone, sconosciuti – ha rivelato – Chiunque è passato dalla Casetta è diventato parte di questa famiglia meravigliosa, amo ognuno di loro". Ha augurato ai suoi compagni il meglio per le loro carriere, rivelando su quale aspetto si sente più diversa:

Ho iniziato a confrontarmi con le persone su situazioni scomode, ma qui ho imparato l'arte del confronto e ad aprirmi. Sono cambiata. Continuerò a lavorare tantissimo per il mio sogno, che già conoscevo, ma qui l'ho realizzato ancora di più. Spero si avveri quando sia il momento, voglio ballare il più possibile e stare bene. Voglio portarmi queste cose dentro e non perderle. È un'esperienza che capita poche volte nella vita.