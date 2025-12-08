Semifinale del GF, Simona Ventura sbotta con un concorrente: “La puntata è lunga, potrei perdere la pazienza”

La semifinale del Grande Fratello ha avuto inizio con Simona Ventura insofferente dopo le affermazioni di un concorrente. La conduttrice: “La puntata è lunga, potrei perdere la pazienza. Andiamo avanti”.

La semifinale del Grande Fratello, in onda lunedì 8 dicembre, porterà a un importante verdetto. Dei nove concorrenti non ancora finalisti, più della metà saranno eliminati. Jonas Pepe e Giulia Soponariu sono già in finale. Così, Simona Ventura ha pensato di iniziare la puntata dando spazio proprio alle loro emozioni.

Sono trascorsi 71 giorni dall'inizio di questa edizione del Grande Fratello. Giulia ha detto di sentirsi "emozionata al mille per mille". Poi, Simona Ventura si è concentrata su Jonas Pepe, che stasera ha esibito "un baffetto da sparviero". Il concorrente ha precisato che si tratta di "un baffo combattivo", palesando così anche il suo stato d'animo. La conduttrice ha chiesto anche a lui che cosa stesse provando. Ma il gieffino si è detto preoccupato per la fidanzata, la gieffina Anita Mazzotta: "Più che altro mi sto chiedendo dove sia, ho paura di non salutarla. Comunque mi sento bene, sono contento".

Simona Ventura non ha compreso la preoccupazione – in effetti del tutto immotivata – di Jonas Pepe nei confronti di Anita: "Ma in che senso hai paura di non salutarla? Lei si gioca la finale come tutti gli altri". E con un pizzico di insofferenza ha chiuso il discorso: "Jonas la puntata è molto lunga, io potrei perdere la pazienza. Quindi andiamo avanti".

Il Grande Fratello, poi, ha messo alla prova Giulia e Jonas. Potevano decidere di mettere a rischio il proprio posto in finale e in cambio aggiungere 40mila euro al montepremi del reality. Nessuno dei due ha avuto il coraggio di mettere in discussione questo piccolo privilegio ottenuto grazie al televoto. Floriana Secondi ha ammesso che si aspettava che si sacrificassero per il gruppo: "Tanto è un gioco, il pubblico è sovrano". Simona Ventura ha stuzzicato Jonas: "Non sei sicuro di te stesso e hai avuto paura di sottoporti di nuovo al giudizio del pubblico?". Ma il concorrente è stato lapidario: "Perché dovrei rinunciare al posto di finalista che mi sono guadagnato in più di due mesi".