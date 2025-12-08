Programmi tv
Grande Fratello 2025, stasera la semifinale: metà dei concorrenti dovrà abbandonare la Casa, pronostico finalisti

Lunedì 8 dicembre va in onda la semifinale del Grande Fratello su Canale 5. Cosa accadrà stasera e chi potrebbero essere i concorrenti che arriveranno alla finale di lunedì 15 dicembre.
A cura di Redazione Spettacolo
I concorrenti in nomination
Lunedì 8 dicembre va in onda la semifinale del Grande Fratello in prima serata su Canale 5. Il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy vede in studio anche Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli come opinionisti dei momenti più caldi della serata. Cosa accadrà stasera e chi potrebbero essere i concorrenti che arriveranno alla finale di lunedì 15 dicembre.

La metà dei concorrenti lascerà la Casa

Serata non priva di colpi di scena: la metà dei concorrenti dovrà abbandonare la Casa e anche la speranza di poter diventare il vincitore di questa edizione. La decisione sarà affidata come sempre al giudizio del pubblico, chiamato a scegliere chi merita di accedere all’ultima puntata di questa edizione.

Nonostante siano già stati proclamati finalisti, Jonas e Giulia saranno posti davanti a una scelta difficile e potenzialmente rivoluzionaria: un sacrificio personale potrebbe far lievitare il montepremi in maniera significativa. La loro decisione potrebbe ribaltare l’intero gioco.

Rasha e Omer, la fine dei Rashmer?

La coppia più chiacchierata del momento sembra essere arrivata al capolinea. Tra Rasha e Omer il gelo è sempre più evidente: critiche reciproche, distanze emotive e un muro di freddezza hanno preso il posto delle dolci attenzioni che li caratterizzavano. Ci si chiede se sia davvero finita e l’esito di questa semifinale potrebbe incidere ulteriormente sulla loro storia, decretandone la rottura definitiva.

Intanto, la concorrente e influencer di 30 anni, di origine kosovara, Dolce Dona ha lasciato la Casa ieri sera, generando reazioni polarizzate: c’è chi sente forte la sua mancanza e chi, al contrario, aspettava questo momento da tempo. Per lei, però, non è ancora finita: stasera ci sarà un collegamento speciale dal Kosovo per un faccia a faccia finale che promette confronti e scontri.

Pronostici: chi saranno i finalisti del Grande Fratello?

Anita Mazzotta rimane il nome più papabile per la vittoria del Grande Fratello 2025. In tema di finalisti, Jonas e Giulia sono di sicuro tra i più favoriti a amati del pubblico, così come Omer e Rasha, che con la loro storia hanno catalizzato l'attenzione e potrebbero, grazie a essa, guadagnare un posto in finale, anche solo per capire l’evoluzione dei Rashmer. Donatella, Domenico e Grazia seguono con consensi più deboli. Domenico, Francesca, Simone e Rasha in nomination. 

Immagine
