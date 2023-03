“Sei una sfigata, così fai vincere Oriana”: Edoardo Tavassi attacca Micol Incorvaia Edoardo Tavassi attacca Micol Incorvaia e la apostrofa in malo modo chiamandola “sfigata”, il tutto dopo aver fatto un gioco che metteva il gieffino in cattiva luce.

Gli ultimi giorni che separano i finalisti del Grande Fratello Vip dalla possibile vittoria sono pieni di tensione e ogni occasione diventa la miccia che scatena una diatriba. È quello che è accaduto all'ultima coppia rimasta nella Casa, ovvero Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Come mostrano alcuni video comparsi sui social i due si sono trovati a discutere, scatenando una serie di commenti, piuttosto pungenti, da parte degli appassionati del reality che li hanno accusati di aver costruito ed enfatizzato una storia d'amore che, in realtà, sarebbe servita solo a macinare consensi.

Lo sfogo di Edoardo Tavassi contro Micol Incorvaia

La scena, condivisa a più riprese su Twitter, riprende i due nel van sotto le coperte che parlano durante la notte e si sente Tavassi particolarmente irritato ed innervosito per quanto successo qualche ora prima in giardino. Il gieffino, infatti, dopo aver allontanato Micol che ha percepito il suo nervosismo le dice: "Io esco dalla porta rossa stasera, te lo dico" e alla domanda sul perché di questa affermazione, Tavassi risponde: "Perché sei una sfigata e basta. Ma proprio una povera sfigata, detto questo andiamo avanti così, non me ne frega un ca**o a me del Grande Fratello, della finale, non me ne frega, fai quello che ti pare". Il gieffino continua:

Sei una povera sfigata, non te ne frega zero, non te ne frega un ca**o e questa è la dimostrazione, ennesima, ma io mi segno tutto, quindi stai a posto così, brava, ma non ti preoccupà a me non non me ne frega un ca**o. Vai, vai, vai tranquilla. È una consapevolezza mia, basta, come se te non indovinavi la cosa mia, ma che me ne frega a me, no, i film, hai ingigantito, poi con Giaele, in confessionale, ma vattene affa**lo. Vai, vai, vai fallo vincere a Oriana questo GF […]

Il gioco da cui è nato il litigio

La questione tra i due è nata dopo un gioco a cui i due si sono sottoposti in giardino, dove entrambi dovevano rispondere ad alcuni quesiti in cui dimostravano di conoscere, piuttosto bene, le rispettive vite, che in questi mesi hanno avuto modo di raccontarsi vicendevolmente. Domande che vanno dal nome della nonna di Micol al luogo in cui è nata che, però, Tavassi non ricordava e la gieffina glielo ha fatto notare, appoggiata anche da Giaele De Donà: "Dai, non ti ha chiesto delle cose difficili". Sul momento Edoardo ha sorvolato la questione delle risposte mancate ma, appena ha potuto, ha rinfacciato a Micol il modo in cui si è comportata, facendo intendere che questo atteggiamento potesse essere visto in malo modo dal pubblico.