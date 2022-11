“Se vuoi chiuderla qui”, “Per me è già chiusa”, Claudia e Wax di Amici si sono lasciati Nel daytime del 4 novembre di Amici, Wax e Claudia si sono lasciati: “Basta così, ok?”.

Dal daily time di Amici del 4 novembre viene fuori quello che tutti si aspettavano: tra Wax e Claudia i rapporti si sono freddati negli ultimi giorni, ne consegue quindi l'irrimediabile. I due si sono lasciati. "Dal momento che non siamo niente l'uno per l'altro, per me è già chiusa": è la sentenza di Claudia di fronte a un Wax che non sa cosa dire se non: "Tu mi metti molta calma". I due erano partiti a razzo, ma le cose si sono arenate troppo presto.

Il dialogo tra i due

Wax cerca di farsi capire da Claudia che lamenta la sua totale assenza negli ultimi giorni. Ne viene fuori un dialogo nei quali le motivazioni dei due ragazzi sono completamente differenti: "Si è creato disagio perché ci sono cose da me verso di te che non ti piacciono. Forse perché ti dò poco affetto?". La replica di Claudia: "Ma non si tratta di affetto, è che neanche una battuta. Io non dico altro, dico se non hai voglia per quattro giorni, mi sembrano tanti". Wax: "Se vuoi chiuderla qua, basta che lo dici". Claudia la chiude: "Per me, è già chiusa".

Le motivazioni di Claudia, le ultime parole di Wax

Claudia prova ad argomentare e disegna così un quadro chiaro della fine del rapporto: "Nel momento in cui non parliamo e non abbiamo nessun tipo di niente, come se non esistessimo l'uno per l'altro…". Allora Wax tergiversa: "Io non so come comportarmi, io queste cose non le conosco". Allora Claudia contrattacca: "Ma non è che non le conosci, una persona si comporta in maniera naturale". A quel punto Wax prova a spiegarsi, ma mette comunque la parola fine a tutto:

Per me questo è naturale. Te lo dico sincero, mi fa stare bene quando ti guardo. Te lo giuro. Mi dà tanta calma. Non avevo mai trovato in nessuno questa cosa, davvero. Poi le cose non siano andate bene, succede. Basta. Ok?

"Sì, sì": è la conferma di Claudia.