Wax bacia Claudia Bentrovato ad Amici22: “Non avevo mai abbracciato per tanto tempo una ragazza” Sarebbe nata una nuova coppia ad Amici 22, Wax e Claudia Bentrovato si sono scambiati un tenero bacio mandato in onda ieri: ma durante la puntata l’ex fidanzato della ballerina, Samuele Barbetta, condivideva una IG story per lei.

A cura di Gaia Martino

Ad Amici di Maria De Filippi 2022 è nata una nuova coppia. Dopo Niveo e Rita, e Mattia e Maddalena, anche Wax ha trovato una ragazza che gli ha fatto perdere la testa ed è la nuova arrivata Claudia Bentrovato. Nella puntata di ieri pomeriggio, domenica 30 ottobre, Maria de Filippi ha mandato in onda la clip che mostra i due allievi mentre si scambiano alcune tenerezze sul divanetto esterno: imbarazzati in studio, hanno ricevuto l'applauso del pubblico.

La dedica di Wax a Claudia prima del bacio

Nel pomeridiano di ieri Maria De Filippi ha mostrato ai telespettatori di Canale 5 la nuova coppia che si è creata in casetta. Wax e Claudia si sono scambiati varie tenerezze sul divanetto in giardino, dopo alcune parole dolci il cantante ha baciato la ballerina.

"Non pensavo potessi essere così tanto tenero" le ha detto, "Sto facendo progressi. Non avevo mai abbracciato per così tanto tempo una ragazza. Sei incredibile, sei perfetta. Ti vorrei dare un bacio allo Shakespeare". Subito dopo è scattato il bacio tra i due, che ha fatto esplodere il pubblico e i professori in un forte applauso.

La story del suo ex Samuele Barbetta durante la puntata

L'attuale allieva del talent show, entrata nella scuola poche settimane fa dopo aver battuto Asia in una sfida di ballo, avrebbe intrapreso una relazione con Wax, essendoci stato un vero e proprio bacio tra loro. Ma non tutti sanno che lei è l'ex, o presunta tale, di Samuele Barbetta, il ballerino che ha partecipato alla ventesima edizione del talent show. Facevano parte della stessa compagnia di danza e lavorando insieme, si innamorarono. Non sono chiari i dettagli della fine della loro storia, semmai fosse giunta al termine. Proprio ieri, durante la puntata in onda su Canale 5, Barbetta condivideva una Instagram story con la foto di Claudia, e l'emoticon di un cuore. Indizio che potrebbe dire tutto o nulla: i due ex potrebbero essere rimasti in buoni rapporti, oppure tra loro non è del tutto finita.