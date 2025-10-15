Scontro tra troniste a Uomini e Donne, Sara sbotta su Cristiana: “Insicura, vuoi avere la proprietà sui corteggiatori”

Tensione alle stelle nello studio di Uomini e Donne, dove le troniste Sara e Cristiana si sono scontrate duramente dopo l’ultima esterna. Al centro della discussione, il corteggiatore Marco.

Tensione alle stelle nello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda mercoledì 15 ottobre, in cui le troniste Sara Gaudenzi e Cristiana Anania si sono scontrate duramente dopo l’ultima esterna. Al centro della discussione, come spesso accade, c’è un corteggiatore: Marco. Tutto è iniziato quando la siciliana ha deciso di portare Marco in esterna. Durante l’incontro, il ragazzo ha ammesso che anche Sara potrebbe interessargli. Una frase che ha scatenato la reazione di Cristiana, visibilmente infastidita dall’idea che il corteggiatore potesse guardare altrove.

Sara accusa Cristiana: “Vuoi avere la proprietà sui corteggiatori”

Tornate in studio, Sara non ha nascosto il fastidio per l’atteggiamento della collega e ha deciso di dirle apertamente ciò che pensa: “A me il tuo atteggiamento sembra di voler avere la proprietà sui corteggiatori. A Jakub hai tolto il telefono, a quest’altro pure… io capisco le insicurezze, però secondo me vanno affrontate in un altro modo”, ha dichiarato. Parole dirette che hanno lasciato Cristiana spiazzata. La tronista, a quel punto, ha provato a difendersi spiegando di essere una persona istintiva e di avere difficoltà a gestire la gelosia. “Imparerò a crescere”, ha detto, cercando di chiudere la questione con toni più concilianti.

Marco lascia il trono di Cristiana, ma Sara lo tiene

Dopo lo scontro, Cristiana ha deciso di eliminare Marco, spiegando di non volere accanto a sé qualcuno che mostra interesse per un’altra tronista. Una scelta drastica che, però, non ha avuto lo stesso epilogo dall’altra parte: Sara ha invece deciso di tenerlo, dichiarando di volerlo conoscere meglio. La puntata si è chiusa tra applausi, mormorii e qualche sguardo di troppo, confermando che la rivalità tra le due troniste potrebbe rivelarsi uno dei filoni più accesi di questa edizione di Uomini e Donne.