Cristiana chiede il telefono di Jakub a Uomini e Donne, cos’ha scoperto la tronista: “Ha cancellato qualcosa”

Un'esterna a dir poco movimentata a quella tra Cristiana Anania e Jakub Bakkour a Uomini e Donne. La tronista ha chiesto al suo corteggiatore di poter vedere il suo telefono, la reazione di lui: "Non ho niente da nascondere", poi la discussione in studio, durante la quale la siciliana l'ha accusato di aver cancellato dei contenuti prima di passarglielo.

L'esterna tra Cristiana e Jakub a Uomini e Donne

Nell'esterna tra i due, le cose si sono fatte tese dopo una richiesta inaspettata della tronista. Cristiana ha chiesto al corteggiatore di poter dare un’occhiata al suo telefono. Un gesto che ha spiazzato Jakub, ma che non lo ha fatto indietreggiare: “Non ho niente da nascondere, è nella mia borsa”, ha risposto. La produzione ha quindi chiesto al ragazzo se fosse d’accordo nel consegnare il cellulare, ma lui ha acconsentito. A quel punto, però, Cristiana ha affermato che non avrebbe davvero guardato il contenuto del telefono, ma "era solo per metterti alla prova, perché non ti conosco ancora bene, e non so se posso fidarmi di te”.

Il confronto in studio

Seduti davanti a Maria De Filippi e al pubblico, Cristiana ha spiegato di essere una persona molto istintiva e di avere spesso la sensazione che Jakub non sia del tutto trasparente: “A volte sbaglio i modi, ma continuo a pensare che lui sia legato a questo contesto per la visibilità, non solo per me. Ci sono alcune cose che me lo fanno credere”, le parole. Secondo la tronista, qualcosa nell’atteggiamento del corteggiatore non la convince del tutto: “L’esterna di base è andata bene, ma quando mi hai dato il telefono ho avuto la sensazione che tu avessi cancellato qualcosa prima di passarmelo”. Jakub, però, ha smentito categoricamente: “Non ho cancellato nulla. Ti ho sbloccato il telefono davanti a te e te l’ho dato aperto sulle chat in Direct”. Una replica che ha acceso ancora di più il dibattito in studio, tra chi crede alla sincerità del corteggiatore e chi, invece, comprende i dubbi di Cristiana.