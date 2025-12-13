Scontro tra Angela Taccia e Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado: “Deve stare molto calmo, pretendo rispetto”

La puntata di Quarto Grado trasmessa venerdì 12 dicembre è stata particolarmente litigiosa. Dopo lo scontro tra il Generale Garofano e l'avvocato Gallo, è scoppiata anche la lite tra l'avvocata Angela Taccia – che si occupa della difesa di Andrea Sempio – e il conduttore Gianluigi Nuzzi. Si stava parlando del caso Garlasco e del mistero dello scontrino del parcheggio di Vigevano. Dopo avere sentito i pareri degli opinionisti, il conduttore ha interpellato anche Taccia, che era in collegamento. Ma l'avvocata si è risentita.

Quando Gianluigi Nuzzi ha dato la parola ad Angela Taccia, quest'ultima ha replicato stizzita: "Niente, niente". E poi si è scagliata contro il conduttore: "È importante anche la tempistica dottor Nuzzi". Dunque, riteneva di essere stata interpellata troppo tardi. Gianluigi Nuzzi si è spazientito: "Siamo in dieci, abbiamo tre collegamenti, abbia pazienza anche lei però Taccia". L'avvocata ha replicato piccata: "A parte il fatto che anche lei deve stare molto calmo. Dice a me di non interrompere e Gallo è un'ora che interrompe".

Nuzzi ha replicato dicendole che se voleva intervenire, quello era il momento giusto: "Io sono calmo. Lei si è lamentata prima di essere stata interrotta, io le ho dato la parola e lei ha detto che non ha niente da dire. E mi dice che devo stare calmo? No. Io le ho dato la parola, se vuole interviene". Angela Taccia, allora, ha rimarcato come lei venga rimproverata quando interrompe un opinionista, mentre Gallo no. Pronta la replica di Nuzzi: "Io sto riprendendo tutti, ma non siamo a scuola". A questo punto, Angela Taccia si è risentita ancora di più:

Dottor Nuzzi "a scuola" non me lo dice. Io sono in collegamento, mi sono resa disponibile. Pretendo rispetto anche io. Se ho una cosa da dire molto importante, me la lasciate dire. Altrimenti è inutile che io stia qui a dedicare del tempo a tutti voi. Il mio tempo è uguale al vostro.

Nuzzi l'ha invitata a concludere il discorso che avrebbe voluto fare, ma lei si è rifiutata "Sono la principiante del gruppo, per carità. Io mi inserisco quando ci sarà tempo. L'avvocato Gallo ha diritto di parlare sempre di più di un caso non suo. Questa cosa non riesco a spiegarmela". Quindi ha elencato tutte le persone in studio che hanno perso la pazienza con Gallo. Lapidario l'avvocato: "Avrete dei problemi forse. Perdete la pazienza quando dico cose tecniche".