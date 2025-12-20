Il generale Garofano sparisce da Quarto Grado e potrebbe non tornare: Nuzzi prepara l’arrivo di Roberta Bruzzone

Nella puntata di Quarto Grado di venerdì 19 dicembre è stato impossibile non notare l'assenza del generale Garofano e della sua consueta postazione, dalla quale solitamente interviene durante la messa in onda del programma di Rete Quattro condotto da Gianluigi Nuzzi. Un'assenza che fa sorgere qualche dubbio, dal momento che si verifica a distanza di una settimana dalla lite che lo ha visto protagonista insieme all'avvocato Gallo, mentre si stava affrontando il caso Garlasco. L'ipotesi è che il generale potrebbe non tornare in trasmissione e intanto potrebbe subentrare un altro nome noto dell'ambiente.

L'allontanamento di Garofano da Quarto Grado

Stando ad alcune voci circolate tra i corridoi Mediaset, Luciano Garofano non dovrebbe più tornare nella trasmissione di Gianluigi Nuzzi, come d'altronde confermerebbe il mancato allestimento della sua postazione nella puntata di ieri, venerdì 19 dicembre. Senza dubbio la lite tra il generale e l'avvocato Gallo, nella quale è dovuto intervenire anche il giornalista a timone del programma per placare gli animi, potrebbe aver influito su una possibile decisione di allontanarlo da Quarto Grado.

L'ipotesi di Roberta Bruzzone nel programma di Gianluigi Nuzzi

Eppure, non sarebbe da escludere nemmeno un'ipotesi che riguarda l'arrivo di un'altra possibile ospite, assai nota nei salotti televisivi in cui si discute di cronaca nera, si tratterebbe di Roberta Bruzzone. La criminologa ha ormai chiuso la sua collaborazione con il programma di Milo Infante, Ore 14, annunciando che ci sarebbero state altre occasioni di rivederla in televisione, ma senza di fatto specificare dove e quando. L'ipotesi che Bruzzone possa arrivare nel programma di Nuzzi potrebbe essere avvalorata anche dal fatto che da Quarto Grado sarebbe andato via anche Umberto Brindani, direttore di Gente. Con quest'ultimo Bruzzone avrebbe avuto anche degli screzi e la sua recente presenza nella trasmissione di Milo Infante l'aveva portata a disertare gli appuntamenti pomeridiani e serali con Ore 14. Sebbene lei stessa abbia poi specificato che i motivi del suo allontanamento sarebbero stati di altra natura. Intanto, sono sempre più frequenti le interviste che la criminologa ha rilasciato per Quarto Grado, ragion per cui non è da escludere che sia stata avviata una collaborazione che potrebbe concretizzarsi in presenza nello studio del programma di Nuzzi, magari quando non ci saranno più personalità a lei sgradite.