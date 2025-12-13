Garlasco, lite in diretta tra Garofano e Gallo: “Generale ma che fa, minaccia?”, interviene Gianluigi Nuzzi

Lite in diretta nel corso della puntata di Quarto Grado trasmessa venerdì 12 dicembre. In studio si parlava del caso Garlasco, quindi dell'omicidio di Chiara Poggi, quando l'avvocato penalista Fabrizio Gallo e il generale Garofano hanno avuto uno scontro. Garofano si è alzato e ha raggiunto Gallo, che si è spazientito a sua volta: "Generale che fa? Minaccia?".

Perché Gallo e Garofano hanno litigato in diretta a Quarto Grado

Nella puntata di Quarto Grado trasmessa venerdì 12 dicembre, Gianluigi Nuzzi ha concesso ampio spazio al delitto di Chiara Poggi. Tra i tanti aspetti della vicenda affrontati, anche la mancata analisi di alcuni oggetti della vittima, come la sua cavigliera. Garofano ha spiegato che all'epoca si lavorava con mezzi molto più limitati rispetto a oggi. Gallo, tuttavia, ha rimarcato: "Non le avete proprio fatte (le analisi sulla cavigliera, ndr)". Il generale si è dimostrato subito insofferente: "Gallo penso che lei abbia una malattia che la spinge alla parola". Ma l'avvocato ha continuato imperterrito a rimarcare quanto sia stato sbagliato non analizzare la cavigliera. Garofano ha proseguito: "In una scena del crimine non si analizza tutto". Ma Gallo lo ha interrotto di nuovo: "Ma la cavigliera era sulla gamba della parte offesa". A questo punto, il generale si è alzato dalla sua postazione e si è avviato minaccioso verso l'avvocato. Quando lo ha raggiunto, lo ha redarguito: "La vuole finire di interrompere oppure continua in questo modo maleducato, vorrei richiamarla all'educazione". Gallo ha replicato: "Ma che fa, minaccia generale? Mi alzo anche io".

La reazione di Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi è intervenuto. Il conduttore ha spiegato che una volta finito l'intervento di Garofano, la parola sarebbe passata all'avvocato Gallo. Poi, ha condannato il gesto del generale:

