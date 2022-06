Scontro in diretta tra Lory Del Santo e Patrizia Groppelli: “Sei la badante di Marco Cucolo”

Scontro tra Lory Del Santo e Patrizia Groppelli nel corso della puntata di Mattino Cinque trasmessa martedì 21 giugno. L'opinionista e compagna di Alessandro Sallusti ha definito l'ex naufraga dell'Isola dei famosi come la "badante" o "babysitter" di Marco Cucolo. Così, gli animi si sono scaldati.

Lory Del Santo ha raccontato che non ha avuto ancora modo di avere un chiarimento con Marco Cucolo. Dopo la puntata del reality andata in onda lunedì 20 giugno, l'ex naufrago era stanco e ha preferito dormire:

"In questi giorni è stato in hotel. Non l'ho voluto a casa onestamente, non volevo affrontare subito i nostri problemi. Ieri siamo tornati a casa alle tre di notte, abbiamo parlato un po' dell'isola. Ho iniziato a parlare dei suoi difetti e dopo tre secondi mi ha detto: "Scusa, ho sonno". Ci sono delle cose da sistemare, mi aspettavo parlasse di più".