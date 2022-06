Pace fatta tra Marco Cucolo e Lory Del Santo: “È meglio essere in due in questa vita”

Marco Cucolo chiede scusa a Lory Del Santo davanti a tutti in televisione su Canale 5. Nella semifinale dell'Isola dei Famosi, il compagno della regista di The Lady fa una vera e propria dichiarazione, con tanto di rose rosse. Alla fine, Lory Del Santo perdona il suo compagno (i due stanno da nove anni insieme). Vladimir Luxuria prova a fermare Marco Cucolo dal gesto: "Ti prego, liberati. Liberate quest'uomo, apritegli la porta della libertà", ma Marco Cucolo viaggia deciso verso la sua amata Lory Del Santo senza ascoltare nessuno.

Marco Cucolo emozionatissimo fa una dichiarazione d'amore importante per Lory Del Santo. Colpevolizza il suo atteggiamento e promette di rivedere il suo comportamento in futuro: "Ti chiedo scusa, penso davvero di aver sbagliato e mi farebbe piacere tornare con te di nuovo", spiega.

Io so benissimo che tu sai difenderti da sola, l'unica cosa che ho mancato di dire e che non sono riuscito a dire, e che in questi nove anni tu per me sei stata una persona fondamentale. Sei una donna leale, sincera e vera con me, mi spiace che questa cosa non sia arrivata e tu sia stata attaccata per questo motivo qua, quando io so benissimo come sei. Ti chiedo scusa, penso di aver sbagliato e mi farebbe piacere ritornare con te.