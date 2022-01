Scontro Ceccardi-Galli sui monoclonali in diretta tv, il virologo: “Lei non sa nulla, si informi” Durante la diretta di Agorà, in onda su Rai 3, c’è stato un acceso botta e risposta tra il virologo Massimo Galli e l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi. Motivo della discussione gli anticorpi monoclonali.

A cura di Elisabetta Murina

È scontro tra l'infettivologo Massimo Galli e l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi durante la puntata di Agorà, in onda su Rai3. I toni si sono alzati quando si è parlato di vaccini e di anticorpi monoclonali, che Galli ha ricevuto nella terapia contro il Covid.

Il motivo della discussione

L'origine dello scontro è stata una divergenza di opinione sugli anticorpi monoclonali tra i due ospiti della trasmissione. L'infettivologo, già direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, si è scagliato contro l'europarlamentare della Lega Ceccardi sostenendo che lei non sappia a chi devono essere somministrati:

Temo che l’onorevole non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci come i monoclonali. Chi ha determinati fattori di rischio, può avere beneficio da un trattamento non risolutivo come l'utilizzo degli anticorpi monoclonali.

Ceccardi risponde alla provocazione di Galli, che sempre davanti alle telecamere aveva fatto sapere di essere positivo al Covid dopo tre dosi di vaccino: "Perché se li è fatti anche se non servivano a niente? Come mai dopo 5 giorni dalla febbre del 3 (gennaio, ndr) è qui a parlare in televisione?".

Il botta e risposta tra Galli e Ceccardi

La conduttrice Luisella Costamagna cerca di riportare l'ordine, ma ormai il botta e risposta è sempre più incalzante. L'infettivologo ribatte alle domande dell'europarlamentare: "Cara mia, ho fatto 3 vaccinazioni altrimenti sarei crepato, alla faccia di quelli come lei che devono per forza dire il contrario". A quel punto Ceccardi, risultata positiva al Covid mentre era in Egitto, pone un problema e chiede: "Ci sono per tutti i malati gravi i monoclonali?". "Per i malati gravi dopo la prima settimana d'infezione i monoclonali non servono"-incalza Galli- "Sull'approvvigionamento nessuno sapeva che l'unico anticorpo utile per Omicron è il Sotrovimab. Lei lo sa questo? Se non lo sa, si informi".