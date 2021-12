Masterchef 11, stasera la formazione della Masterclass: dove vederlo in diretta tv e in streaming Nella puntata di giovedì 23 dicembre, la seconda di Masterchef 11, verrà formata la classe con i 20 aspiranti chef idonei dopo aver superato le tre prove richieste dagli chef Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo. Ecco dove vederlo in diretta tv e streaming.

A cura di Ilaria Costabile

Giovedì 23 dicembre va in onda la nuova puntata di Masterchef Italia a seconda di questa undicesima edizione, durante la quale si formerà la masterclass con i concorrenti che si contenderanno il titolo di vincitore. Ognuno degli aspiranti chef verrà esaminato dai tre giudici: Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, che commenteranno le prove in cui dovranno cimentarsi i partecipanti. Sarà possibile vedere il cooking show direttamente su Sky oppure in streaming su Now, ma per gli abbonati alla piattaforma è disponibile anche on demand e su Sky Go. Le puntate non sono ancora disponibili in chiaro su Tv8.

Le prove e le richieste dei giudici

Dopo una prima fase dedicata ai live cooking, si passa allo step successivo che è quello delle Prove di abilità, in cui saranno divisi in tre gruppi in base a come sono andati durante le prime selezioni, a seguito anche delle difficoltà che sono emerse. Le prove saranno quindi tre, ideate appositamente da ognuno dei tre giudici: Locatelli desidera che gli aspiranti chef puntino sull'originalità, Chef Barbieri invece si concentrerà sulla tecnica di ognuno dei concorrenti e, infine, Antonino Cannavacciuolo guarderà all'impiattamento. In questo secondo appuntamento, poi, due giudici su tre avranno ancora la possibilità di apporre la loro firma su un grembiule, garantendo sulla riuscita di quel talento.

La masterclass con i concorrenti

In questa puntata si stabilisce chi sono i venti concorrenti che entreranno a far parte della cosiddetta ‘masterclass' e potranno accedere alla tanto agognata cucina di Masterchef. I partecipanti allo show solitamente sono 20, e si sfidano per conquistare un montepremi da 100mila euro e la possibilità di pubblicare il loro primo libro di ricette e, infine, accedere ad un corso di formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Dove vedere Masterchef su Sky e in streaming su Now, non va in onda su TV8

Come precedentemente anticipato per chi è abbonato a Sky, può vedere il cooking show più famoso del mondo su Sky Uno, godendo anche dei contenuti on demand e di Sky Go. Il programma è disponibile anche su Now, permettendo la visione in streaming delle varie puntate. Per chi non fosse abbonato all'una o all'altra soluzione c'è la possibilità di comprare su Now dei ticket che servono appositamente per godere della visione di alcuni contenuti presenti sulla piattaforma, ovviamente ogni ‘biglietto' varia possiede una fascia di prezzo differente. L'arrivo su Tv8 dell'undicesima stagione di Masterchef, però, non è ancora previsto.