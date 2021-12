Masterchef 2021, stasera la prima puntata: giudici, tutte le novità e dove vederlo MasterChef Italia 11 è pronto a ripartire con i giudici, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, e nuovi aspiranti chef: l’appuntamento è alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now.

A cura di Gaia Martino

Si riaccendono i fornelli del talent show culinario più famoso d'Italia, MasterChef Italia. L'11esima stagione inizia questa sera, giovedì 16 dicembre, a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now e vedrà ancora Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli insieme. I tre giudici accompagneranno gli aspiranti chef verso la finale che decreterà il miglior cuoco amatoriale del Bel Paese, titolo che al termine dell'edizione precedente è andato a Francesco Aquila. Il vincitore si aggiudicherà 100 mila euro in gettoni d'oro, potrà pubblicare il proprio libro di ricette ed infine accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Lo show prodotto da Endemol Shine Italy è pronto a partire con le messe in onda dopo aver conosciuto i candidati nella prima fase di selezione avvenuta online. I promettenti scelti accederanno ai Live Cooking che i telespettatori potranno seguire nei primi due episodi.

Chi sono i giudici di Masterchef Italia 11

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli tornano nelle cucine di MasterChef Italia per formare la Masterclass della nuova edizione del talent show. I tre giudici con gli anni hanno stretto un forte legame di fratellanza, nel rispetto dei singoli caratteri e delle differenti idee sul mondo della cucina. Insieme hanno regalato ai telespettatori simpatici tormentoni. Tra i più celebri ricordiamo il ‘mappazzone‘ di Bruno Barbieri e il ‘Foooorza‘ di Antonino Cannavacciuolo. Il promo della nuova edizione del programma, lanciato per annunciare la data di partenza, è infatti un mix di tutte le frasi amate dal pubblico:

Chi sono gli ospiti della nuova edizione di Masterchef

Come ogni anno il programma ospiterà nomi illustri e chef stellati chiamati a giudicare i vari test previsti dal gioco come Marie Robert, Anissa Helou, una delle esperte di cucina mediorientale più famose al mondo, Lele Usai, Terry Giacomello, Andreas Caminada, Enrico Crippa. Torna a MasterChef Italia il pasticciere, il Maestro Iginio Massari per la prova di pasticceria.

Iginio Massari

MasterChef Italia, i 20 concorrenti

Aspiranti chef selezionati dopo le candidature online avranno una prima occasione nei Live Cooking, dove racconteranno le proprie vite e si cimenteranno nella realizzazione di un piatto con l'obiettivo di conquistare i giudici. Con almeno due sì, accederanno alla fase successiva, la Prova di Abilità. Chi dimostrerà di avere tecnica ed originalità ed, ovviamente, un buon palato in cucina conquisterà il grembiule e potrà entrare a far parte dei 20 componenti della MasterClass.

Dove vedere MasterChef Italia 11 in tv e streaming

MasterChef Italia 11 parte giovedì 16 dicembre dalle ore 21.15 e sarà possibile vederlo su Sky Uno e in streaming su SkyGo e Now. Al momento non è prevista la messa in onda su Tv8.