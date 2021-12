L’ultimo discorso di fine anno di Mattarella oggi in diretta TV: a che ora e dove vederlo Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica va in onda il 31 dicembre 2021 e sarà trasmesso a reti unificate sui principali canali tv. Per Sergio Mattarella questo sarà l’ultimo.

A cura di Gaia Martino

Il 31 dicembre 2021 come da tradizione il Presidente della Repubblica parlerà agli italiani, fornendo loro un bilancio su quanto accaduto nel Paese negli ultimi 12 mesi, segnati come il 2020 dall'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. L'evento, tra i più seguiti in Italia, si svolge ogni anno senza interruzione dal 1949 ed è diffuso in tv ed in radio in diretta dal Palazzo del Quirinale. Per Sergio Mattarella si tratterà di un discorso particolare quest'anno perché sarà l'ultimo al termine del settennato: il prossimo 3 febbraio scadrà il suo mandato ed ha già chiarito in diverse occasioni di non essere disponibile per un secondo mandato al Quirinale. Tra un mese circa si scoprirà chi prenderà il suo posto. Il messaggio di fine anno del Capo dello Stato non sarà dunque solo un bilancio, ma anche un congedo. Ecco a che ora e dove seguire il discorso in diretta.

A che ora e dove vedere il discorso di Mattarella in diretta TV e streaming

Il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica agli italiani va in onda alle ore 20.30 e sarà trasmesso a reti unificate sui principali canali televisivi e sulle stazioni radiofoniche nazionali. Tutti i canali Rai si collegheranno con l'atteso evento, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 manderanno in onda il discorso che dura tra i 15 e i 20 minuti prima di proseguire con la programmazione. Sulle reti Mediaset sarà possibile seguirlo su Canale 5 tramite un collegamento con il TG5, su Rete 4 e TgCom24. La 7 lo diffonderà con un collegamento del TGLa7 mentre Sky sul canale Sky Tg 24. È possibile seguire il discorso anche in diretta streaming sulle piattaforme Mediaset Play e Rai Play.

Come rivedere il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica

Sarà possibile rivedere il discorso del Presidente della Repubblica sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica Italia che ogni anno pubblica il video completo.