Dove vedere la messa di Natale oggi in Tv: orario e canale Il 24 dicembre alle ore 19:30 andrà in onda su Rai1 e Tv2000 la Messa di Natale di Papa Francesco. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su RaiPlay, YouTube e su Facebook. Il giorno di Natale, alle ore 12.00, si terrà invece la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi in diretta da Piazza San Pietro.

A cura di Elisabetta Murina

La Messa di Natale di Papa Francesco andrà in onda su Rai1 e Tv2000 il 24 dicembre alle ore 19.30 e sarà disponibile anche in streaming su Raiplay, Youtube e Facebook. Come l'anno scorso, l'orario è stato anticipato a causa della pandemia e la celebrazione si terrà nel pieno rispetto delle norme anti covid. Il giorno di Natale, alle ore 12.00, si terrà poi la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi in diretta da Piazza San Pietro.

Dove vedere la Santa Messa di Natale con Papa Francesco il 24 dicembre 2021

Quest'anno, la Messa di Natale di venerdì 24 dicembre non andrà in onda alle ore 21:30, come da tradizione. La celebrazione, infatti, è stata anticipata alle ore 19.30 e si terrà presso l'Altare della Cattedra di San Pietro, nella basilica Vaticana. Già lo scorso anno era stato scelto questo orario per rispettare il coprifuoco istituito come misura di contenimento della pandemia. La Messa di Natale andrà in onda su Rai1 e su Tv2000 e per chi non potrà seguirla in televisione, basterà collegarsi a RaiPlay, la piattaforma streaming Rai, o sul canale YouTube Vatican Media e sulla pagina Facebook Vatican News.

Dove vedere la benedizione Urbi et Orbi venerdì 25 dicembre

Il giorno di Natale, alle ore 10.55 sarà possibile assistere alla Santa Messa dalla Basilica Santa Maria in Trastevere in Roma. Alle 12.00 si terrà poi la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi in diretta da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire questo appuntamento sia in tv, in diretta su Rai1 e Tv2000, sia in streaming su Railpla, che sul canale YouTube Vatican News e sulla loro pagina Facebook (Vatican News)