Dove vedere la Messa di Capodanno oggi in tv con Papa Francesco: orario e canale Sabato 1 gennaio alle ore 10 Papa Francesco celebrerà la tradizionale Messa di Capodanno in diretta dalla Basilica di San Pietro. Sarà possibile seguire l’appuntamento sia in tv, su Rai1 e Tv2000, che in streaming sulle piattaforme dedicate.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per celebrare l'inizio del nuovo anno, Papa Francesco terrà la tradizionale Messa di Capodanno in diretta dalla Basilica di San Pietro, a partire dalle ore 10 di sabato 1 gennaio. Sarà possibile seguire la celebrazione sia in tv, su Rai 1 e Tv 2000 (canale 55 del digitale terrestre), che in diretta streaming.

Dove vedere la messa con Papa Francesco il 1 gennaio 2022 in tv

La Messa di Capodanno di Papa Francesco sarà trasmessa in diretta su Rai1 e TV2000 sabato 1 gennaio a partire dalle ore 10. L'appuntamento non sarà trasmesso anche su Canale 5, durante la diretta di Mattino Cinque, come invece è accaduto negli anni scorsi. Il primo giorno dell'anno, il programma condotto in occasione delle feste solo da Francesco Vecchi non andrà in onda. Al suo posto sarà trasmessa la prima parte del film Lettera di Natale.

Come vedere la messa di Capodanno 2022 in streaming

Per coloro che non riusciranno a seguire la Santa Messa in diretta, sarà possibile recuperarla in streaming nei siti appositamente dedicati. Le piattaforme in cui farlo saranno Raiplay, la piattaforma streaming Rai, il canale Youtube Vatican News e la pagina Facebook sempre di Vatican News.