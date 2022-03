Scontro Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo in studio, lei: “Hai rovinato il mio GF” Confronto tra Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo nello studio del Grande Fratello Vip. I due ex concorrenti hanno affrontato questioni rimaste in sospeso nella casa.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano si incontrano nello studio del Grande Fratello Vip, dopo che entrambi sono stati eliminati dal reality. I due ex concorrenti hanno conti in sospeso da risolvere, dopo che nella casa non se le sono di certe mandate a dire, anche a proposito della famosa frase censurata che lei ha pronunciato nei confronti delle sorelle Selassié.

Il confronto tra Nathaly e Basciano in studio

Dopo aver visto un filmato di quanto successo nella casa, i due ex concorrenti si trovano faccia a faccia in studio. "Mi sono sentita pugnalata da te, ti ho sempre visto come un fratello minore. Tu mi hai rovinato il Grande Fratello", esordisce l'ex showgirl. Ma Basciano ribatte: "Tu hai rovinato il Grande Fratello a tutti. Hai avuto il tuo momento di gloria. Non ho niente da dirti".

Nathaly accusa basciano di essere violento con le donne

Più volte Nathaly ha definito l'ex coinquilino come un uomo violento, specie nei confronti di Sophie, tanto che gli è costata una nomination d'ufficio. Basciano ammette i suoi errori e non vuole più saperne della showgirl, che definisce falsa e cattiva: "Io non ho mai negato quello che ho fatto, ho chiesto scusa. Con il tempo sono riuscito a regolare la mia impulsività. Tu sei cattiva e falsa".