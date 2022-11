“Non mi toccare”, scontro acceso al GF Vip tra Oriana Marzoli e Micol Incorvaia: “Mi fai schifo” Durissimo scontro al GF Vip: Oriana Marzoli si è inserita in una discussione tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Quando Micol le ha chiesto di non toccarla la venezuelana ha sbottato: “Non ti tocco, mi fai schifo anche tu”.

Pomeriggio di discussioni accese nel salotto della casa del Grande Fratello Vip scatenate dallo scontro tra Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Tutto sarebbe partito da una battuta della Fiordelisi riguardo una penitenza che avrebbe dovuto eseguire, ovvero "Fare la brava con Micol", che avrebbe fatto infuriare la Incorvaia. "Conosco la buona fede" ha detto, ma a darle fastidio sarebbe stata la presa in giro. "Non mi sono avvicinata a lei perché mi andava di farlo, era una penitenza" ha commentato Antonella: da lì è partito uno scontro acceso nel quale si è inserita anche Oriana Marzoli.

Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli con Micol Incorvaia

La penitenza di Antonella Fiordelisi ha fatto infuriare Micol Incorvaia. Erano in cucina le due Vip, poi raggiunte da Oriana Marzoli, quando hanno iniziato a litigare. Presenti anche Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria. "Non mi andava di fare la brava con lei, era una penitenza" ha detto la Fiordelisi, "Se tu mi dici che lo dovevi fare per forza ci fai una figura di mer*a. Non puoi dire devi farlo per forza" ha replicato Micol Incorvaia. La venezuelana si è inserita per ricordare che la penitenza è partita da Tavassi: "Non è normale". Quando Micol ha replicato ad Oriana accusandola di essere stata falsa con Antonella, il volto televisivo spagnolo ha replicato: "Io non sono falsa, sono la più sincera. Non ho nessun problema", ma la Incorvaia ha esternato i suoi dubbi, "Sicuramente, tanto che quando si parlava di prendermi per il c*lo, tu pensavi che io non ci fossi" riferendosi ad un episodio capitato durante la serata. "E che problema c'è?" ha continuato la Marzoli che nell'agitarsi l'ha toccata. "Non mi toccare, se ti chiedo di non toccarmi, non mi devi toccare. Non voglio contatto fisico con le persone con cui non mi va". La Marzoli si è così infuriata: "Se sei agitata non è colpa mia, tranquillizzati. Stai più tranquilla, nessuno ti ha fatto niente. Mi fai più schifo tu. Non fare più così grazie".

Edoardo Tavassi contro Oriana Marzoli

Quando gli animi si sono scaldati in cucina, è intervenuto anche Edoardo Tavassi per difendere Micol Incorvaia. Si è rivolto alla venezuelana per chiederle: "Ma a te che ti ha fatto Micol? Lei si può inca*zare, tu che caz*o c'entri?". Dopo lo scontro sono proseguite le discussioni tra i Vip sul tema del fastidio che Antonella Fiordelisi prova nei confronti di Micol Incorvaia per la storia con Edoardo Donnamaria. L'ex naufrago dell'Isola sostiene che Oriana Marzoli non sia coerente: "Svegliati Antonella, ma non l'hai capita? Ma veramente non la vedi? Te lo dico io cosa sta facendo, tu vedi coerenza in Oriana? Svegliati. Ha fatto 8 reality, ancora non hai capito? C'è gente fuori che le dice cosa fare" ricordandole poi che non ha motivi per essere gelosa di Micol Incorvaia perché con Edoardo Donnamaria non potrebbe esserci nulla.

I Vip parlano con Antonella Fiordelisi

Eccetto Oriana Marzoli e Edoardo Donnamaria, alcuni Vip nella Casa tra cui Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà hanno cercato di far ragionare Antonella Fiordelisi. "Non abbiamo nulla contro voi, contro la vostra storia, cerchiamo di non mettere zizzania tra voi. Anche se vedevo cose strane, non le ho dette. Abbiamo visto però un cambiamento" ha detto Daniele Dal Moro. "Mi dispiace vederti così, vorrei anche abbracciarti. Non capisco che hai nei miei confronti solo per partito preso" ha continuato Micol Incorvaia, Giaele De Donà le ha invece ricordato la clip nella quale è stata derisa per il flirt tra Oriana e Antonino Spianlbese ("Voglio vedere la faccia di Giaele", ndr). "Ti stiamo dando prove d'affetto, capiscile" ha detto Tavassi all'influencer campana che pensierosa ha replicato: "Va bene". Oriana Marzoli, che ha seguito i discorsi, si è infine sfogata con Sarah Altobello e Luciano Punzo: "Ora le fanno credere che io sia la strega, adesso sembra che mi odia. Ho capito il gioco".