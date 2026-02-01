Scialpi: “Per 9 anni vicino a mia madre con l’Alzheimer, ho rinunciato al lavoro per questo”

Il cantante a Domenica In ha raccontato il momento di difficoltà vissuto negli scorsi anni, quando per stare vicino a sua madre ha messo in discussione la sua carriera, allontanandosi dal mondo della musica.

Ospite nella puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo, l'artista ha regalato uno dei momenti più intensi della trasmissione con una riflessione sincera sulla sua vita e sulla sua carriera. Dopo aver interpretato il suo celebre brano Cigarettes And Coffee (1990), il cantante non è riuscito a trattenere l’emozione. “E ancora oggi mi commuovo, questa canzone l’ho scritta quando avevo 12 anni”, ha raccontato alla conduttrice.

Il racconto di Scialpi a Domenica In

Nel salotto di Mara Venier, Scialpi ha ripercorso con la voce rotta dai ricordi i capitoli più difficili della sua infanzia. Con genitori lavoratori e poco tempo per lui, ha raccontato come da piccolo si sia “inventato la musica” per sopravvivere alle sfide quotidiane, chiarendo di avere scelto quella strada per ragioni che non avessero a che fare esclusivamente con la parte artistica di quella professione.

La scelta di assistere sua madre

Il momento più toccante del suo intervento è arrivato quando ha parlato della mamma, scomparsa dopo avere convissuto per diversi anni con una malattia neurodegenerativa come l’Alzheimer. Scialpi ha spiegato di avere preferito, in quel momento, dare spazio agli affetti e sospendere la sua attività per un lunghissimo periodo: “Mi sono preso cura di lei per nove anni. Io sono figlio unico, ho rinunciato al lavoro e vivevo con la pensione dei miei genitori. Ho fatto per lei quello che lei ha fatto per me per tutta la sua vita”.

Una testimonianza intensa che ha mostrato al pubblico un lato più umano e vulnerabile dell’artista, ricordando come per lui la musica non sia stata solo un successo professionale, ma una vera e propria ancora di salvezza nei momenti più bui.