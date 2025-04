video suggerito

Scherzo in diretta a Caterina Balivo, la conduttrice rimane pietrificata: “Mi dite chi è questa persona?” Durante la puntata di La volta buona ieri, martedì 1 aprile, Caterina Balivo è stata colta di sorpresa da un fattorino che ha fatto improvvisamente irruzione in studio. Rimasta pietrificata e perplessa, ha chiesto poi spiegazioni agli autori: “Mi dite chi è questa persona?”, le parole prima di scoprire che si trattava di uno scherzo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Ieri, martedì 1 aprile 2025, gli autori di La Volta Buona hanno organizzato un "pesce d'aprile" a Caterina Balivo. Mentre la conduttrice era in diretta con i suoi ospiti, ha fatto irruzione in studio un fattorino per una consegna di pizze. Dopo essere rimasta pietrificata e perplessa per pochi secondi, ha chiesto subito spiegazioni: "Scusate, mi dite chi è questa persona? Me lo dite?". Poco dopo Arturo Brachetti ha svelato la sua identità e la Balivo è scoppiata a ridere. "Pesce d'aprile riuscito", le parole.

Lo scherzo a Caterina Balivo a La volta buona nel giorno del "pesce d'aprile"

Mentre Caterina Balivo intervistava i suoi ospiti in diretta a La volta buona, all'improvviso un fattorino con diverse pizze in mano ha fatto irruzione in studio lasciando tutti perplessi. "C'è una pausa" ha dichiarato il corriere, poi ancora: "Ti ho portato la pizza Caterina. Capricciosa, funghetto", le parole mentre consegnava le pizze. La conduttrice è rimasta spiazzata e visibilmente in difficoltà e così ha chiesto spiegazioni agli autori dietro le quinte: "Scusate, mi dite chi è questa persona? Me lo dite?". Si è alzata allontanandosi dall'uomo sconosciuto, ma quest'ultimo ha commentato: "Pizza dei mille volti, Arturo Brachetti". Ha tolto il travestimento scoprendo la sua identità. Allora lo studio è esploso in risate e applausi e la Balivo ha commentato: "Questo è il mio pesce d'aprile? Vi è riuscito. Che onore avere il pesce d'aprile da Arturo Brachetti".

Il commento sui social di Caterina Balivo: "Perfetto impostore"

Caterina Balivo dopo essere stata vittima del pesce d'aprile in diretta durante il suo show, La volta buona, ha condiviso sul suo profilo Instagram e X quanto accaduto. A corredo del video aggiunto in un tweet, ha scritto: "Il mio pesce d'aprile. Arturo Brachetti, sei un perfetto impostore".