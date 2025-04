video suggerito

“La Volta Buona si allunga fino a giugno”, le ipotesi sulla durata del programma di Caterina Balivo La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1, potrebbe essere prolungato fino alla fine di giugno. Un prolungamento che testimonia il gradimento da parte del pubblico, che lo ritroverà anche a settembre. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, ovvero La Volta Buona, sembra essere particolarmente apprezzato dal pubblico della rete ammiraglia della Tv di Stato e, infatti, potrebbe essere prolungato fino a fine giugno.

La Volta Buona si prolunga fino a giugno

Come è noto, con l'arrivo dell'estate, molti programmi che hanno fatto compagnia ai telespettatori per quasi tutto l'anno, lasciano spazio ad altri contenitori prettamente estivi, ma in alcuni casi il passaggio di testimone avviene più tardi del previsto e sembra proprio che anche per La Volta Buona si prospetti questo cambio di direttive. Sullo show pomeridiano condotto da Caterina Balivo sarebbe dovuto calare il sipario tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, per poi riprendere con la nuova stagione a settembre, ma stando ad alcune indiscrezioni è molto probabile che la messa in onda del programma si allunghi di ben 20 puntate e, quindi, chiuda i battenti il 27 giugno, arrivando quindi a fine mese. Una durata record per una trasmissione post prandiale che, però, denota un certo seguito da parte del pubblico di Rai1.

Caterina Balivo tornerà a settembre

Lo show è stato un appuntamento fisso prima della seguitissima fiction Il Paradiso delle signore, a cui segue La Vita in Diretta di Alberto Matano, programma in infotaninment che raggiunge punte di share particolarmente alte tra quelli collocati nella fascia pomeridiana. È già noto che dal prossimo settembre Caterina Balivo tornerà ad accomodarsi nel suo salotto, dove si siederanno personaggi noti del mondo dello spettacolo, con i quali affrontare temi anche legati all'attualità. Non mancano, poi, delle chiacchierate più approfondite con alcuni protagonisti della tv, tra fiction e programmi nuovi da lanciare, in cui la conduttrice si immerge con racconti e filmati da commentare.