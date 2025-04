Rossella Erra insultata per il suo peso: “Mi dicono che sono grossa come il divano di Caterina Balivo”

video suggerito

Rosella Erra è una degli ospiti della puntata de La Volta Buona in onda martedì 30 aprile. Nel corso della puntata viene sviscerato il tema delle diete, parlando anche di quanto possano ferire i commenti riferiti al peso delle persone. È proprio l'opinionista a intervenire sulla questione, denunciando i tanti messaggi negativi ricevuti sul proprio corpo.

Rosella Erra: "Mi danno della balena"

"Ogni volta che Rossella Erra viene in trasmissione, viene travolta da una valanga di insulti" rivela la conduttrice. Un racconto che viene confermato dalla diretta interessata. "È vero, succede soprattutto quando parliamo di diete. L'ultima volta sono venta qui quindici giorni fa dicendo che avevo perso circa diciassette chili – spiega – Tutti mi hanno iniziato a chiedere: Dove li hai persi? Se ti mettessi una giacca arancione saresti uguale al divano di Balivo". È quest'ultimo l'insulto più gettonato: "Mi continuano a dire che vengo invitata da Caterina solo perché sono uguale al suo divano". Gli haters, poi, mettono in dubbio che abbia davvero seguito un regime alimentare dimagrante: "Dicono che dovrei cambiare medico perché sembro una balena".

Caterina Ballivo colpita dagli insulti su Erra: "Sei invidiata"

Caterina Balivo è visibilmente scioccata nel sentire il calibro degli insulti indirizzati alla sua ospite. "Ti fanno male?" chiede la conduttrice. "Già so che aumenteranno quando inizierà Sognando Ballando" commenta Erra. Per Balivo c'è un motivo se è nel mirino degli odiatori social: "Tu sei in televisione, forse c'è invidia sociale e ti colpiscono nel tuo punto debole".

"Non sono molto serena, questa dieta mi sta mettendo alla prova – continua Rossella Erra – per me non è semplice, ma non posso e non devo mollare perché è una questione di salute. Psicologicamente è molto difficile, soprattutto quando ti dicono che non hai perso niente". Accenna poi ai sensi di colpa e alla difficoltà a guardarsi allo specchio.