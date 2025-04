video suggerito

Stoccata di Angela Melillo a Rossella Erra, poi sul litigio con Matilde Brandi: "Lavoro con chi voglio" Ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 16 aprile, Angela Melillo chiarisce quanto accaduto tra lei e Matilde Brandi. Nel corso della puntata, poi, ne approfitta per lanciare una frecciatina a Rossella Erra: "Nessuno sa esattamente cosa sia successo tra noi".

C'è maretta tra Angela Melillo e Matilde Brandi. Quest'ultima era stata la prima a parlarne – senza entrare nei dettagli – in una puntata de La Volta Buona. Nel corso della trasmissione in onda mercoledì 16 aprile è però Melillo a spiegare quanto accaduto. Durante la diretta ne approfitta per lanciare una frecciatina a Rossella Erra, che più volte si è chiesta cosa fosse successo tra le due showgirl.

Matilde Brandi su Angela Melillo: "Un'amica vera non si comporta come lei"

Con Caterina Balivo Matilde Brandi aveva messo in chiaro di non avere intenzione di approfondire quanto accaduto tra lei e Matilde Brandi. "È una cosa che ha tirato fuori lei. Aspetto che Angela dica la sua. Non è successo nulla dentro la trasmissione Ne vedremo delle belle, è successo fuori. Lei ha detto qualcosa… si tratta di amicizia. Un'amica vera non si comporta così" le parole di Brandi. Rossella Erra aveva insistito sul chiedere un chiarimento sulle dinamiche della discussione tra le due: "È stato un po' strano quando è uscita fuori la notizia. A Citofonare Rai2 ad Angela Melillo si è irrigidito il collo quando glielo ho chiesto, ma so che è pronta a parlarne".

Angela Melillo contro Rossella Erra: "C'è chi si riempie la bocca per andare a parlare nelle trasmissioni"

Nel salotto de La Volta Buona, Angela Melillo spiega che neanche lei ha intenzione di indugiare sulla faccenda: "Se ho qualcosa da chiarire ne parlo con la diretta interessata. Non ne parlo neanche tra colleghe. Poi diventa un chiacchiericcio e pettegolezzo di basso livello". Smentisce il fatto che non si parlino più: "Noi siamo molto amiche, non è vero che io e lei non parliamo. Io do un grande valore all'amicizia. Se un'amicizia si deve chiudere perché magari ho scelto di collaborare con una persona che non va a genio alle mie amiche…". Caterina Balivo chiede se il motivo degli attriti tra loro sia il lavoro. "No, non esattamente. Non capisco tante persone che dicono di sapere cosa sia successo. Magari molte persone vogliono riempirsi la bocca per andare a parlare nelle trasmissioni" risponde la showgirl. "Il riferimento è a Rossella Erra? È una persona a me cara e lei era presente domenica alla trasmissione" risponde la conduttrice. "Non è carino dire che ‘mi si è irrigidito il collo'. Nessuno sa esattamente cosa sia successo. Siamo amiche. Noi siamo delle grandi professioniste e come tali ci avvaliamo di tanti professionisti. Ognuno è libero di lavorare con chi vuole, l'amicizia va a prescindere da ogni tipo di scelta" conclude Brandi.