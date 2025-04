video suggerito

Matilde Brandi e la verità sul litigio con Angela Melillo: “Ha accolto una persona che mi ha fatto del male” Con un post pubblicato su Instagram, Matilde Brandi ha svelato la verità sulla fine dell’amicizia con Angela Melillo. Dietro il litigio c’è una terza persona che in passato le ha fatto del male: “Lei l’ha accolta. Io non lo avrei mai fatto, essendo certa che le amicizie vadano difese e protette”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Storie di donne al bivio andata in onda sabato 19 aprile, Matilde Brandi aveva parlato dell’amicizia finita con Angela Melillo: “Ci siamo allontanate per terze persone, non la riconosco più”, aveva detto. Chiamata in causa ancora sull'argomento da programmi tv e testate giornalistiche, la showgirl ha deciso di tornare sulla vicenda e raccontare sui social cosa c'è all'origine del loro allontanamento: una terza persona che lavorava per Brandi e che le ha fatto del male: "Io non lo avrei mai fatto essendo certa che le amicizie vadano difese e protette".

La brutta esperienza di Matilde Brandi con una fan

"Dopo il Grande Fratello incontro una ragazza (fan) che mi esprime l’immensa gioia di incontrarmi e di volermi aiutare nelle mie attività social. L’ho accolta facendole conoscere e vivere il mio mondo e le mie colleghe; un mondo dal quale era attratta. Con il tempo ho capito di essere invasa da una figura che voleva controllarmi e condizionare la mia vita; scelte personali e decisioni professionali". È così che Matilde Brandi ha cominciato il racconto del perché abbia litigato con Angela Melillo. La showgirl aveva concesso alla ragazza "una libertà che lei ha trasformato in una pressione insopportabile sfociata in atteggiamenti lesivi soprattutto della mia sfera famigliare".

Durante la mia permanenza all’Isola dei Famosi ha sfoggiato prepotenza tracotanza e arroganza incrinando equilibri lavorativi e personali. Aveva preso decisioni spacciandole per mie anche con produzioni Mediaset. Ha cercato di manipolare i miei affetti attraverso bugie con una cattiveria che non mi aspettavo; con lo scopo di annientare il mio compagno e non solo. Al mio rientro è stato necessario allontanarla.

Il motivo del litigio con Angela Melillo

Dopo esser stata allontanata, la ragazza ha deciso di contattare le sue amiche e colleghe proponendosi con il ruolo di collaboratrice per i social. "Quando tutte loro hanno saputo perché l’avessi allontanata hanno deciso di non considerarla; tutte tranne Angela! Per me è stato come un tradimento. Ad Angela ho sempre detto: Perché sapendo del male ricevuto fai finta di niente e accogli questa persona?".

Io non lo avrei mai fatto essendo certa che le amicizie vadano difese e protette! Chi non è più gradito da una delle mie amiche per dolore procurato non avrà mai la mia considerazione. Dispiace vedere storie o reel sui social a sostegno di Angela deridendomi e denigrandomi. Io non ho mai litigato con Angela ma lei ha sempre saputo il mio disappunto in merito alla questione. Il risultato è stato scegliere di non considerarmi. Siamo adulte.