Scelta la nuova Gatta Nera de Il Mercante in Fiera: “Sarà Miss Italia 2022 Lavinia Abate” La produzione de Il Mercante in Fiera avrebbe trovato la nuova Gatta Nera che affiancherà Pino Insegno nella nuova edizione del game show, dopo l’esclusione di Candelaria Solorzano. “Si tratta di Lavinia Abate, Miss Italia 2022”, la notizia lanciata da Davide Maggio.

A cura di Gaia Martino

La corsa contro il tempo per trovare la nuova Gatta Nera dopo l'esclusione di Candelaria Solorzano avrebbe trovato un punto d'arrivo. Davide Maggio attraverso il suo blog fa sapere che Il Mercante in Fiera di Pino Insegno ha scelto la donna che parteciperà al programma in qualità di Gatta Nera: si tratterebbe di Lavinia Abate, la Miss Italia in carica eletta lo scorso dicembre.

"Lavinia Abate sarà la Gatta Nera nel Mercante in Fiera"

La produzione de Il Mercante in Fiera avrebbe scelto la Gatta Nera che affiancherà Pino Insegno nella nuova edizione del programma. Stando a quanto riporta Davide Maggio nel suo blog si tratta di Lavinia Abate, Miss Italia 2022, incoronata lo scorso dicembre dopo essere arrivata in finalissima con Virginia Cavalieri e Carolina Vinci. La romana ha 19 anni e pratica danza da 12 anni. Durante la sua partecipazione al Concorso raccontò di essere un'amante della musica: "Vorrebbe diventare una cantautrice o compositrice". "Miss Italia le dà possibilità di dimostrare a sé stessa che la sua schiena non influisce sul suo aspetto estetico e di acquisire più sicurezza", le parole contenute nella sua presentazione. Dovrebbe essere lei il volto principale del game show, dunque, che partirà da lunedì 25 settembre su Rai Due.

Quando comincia Il Mercante in Fiera 2023

Con un promo diffuso ad inizio agosto, Rai Due ha lanciato l'arrivo imminente della nuova edizione de Il Mercante in Fiera. Il game show trasmesso per due edizioni nel 2006, su Italia Uno, andrà in onda dal 25 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 19:45 circa e fino alle 20:30. Le prove in studio erano state fissate dal 6 settembre, ma senza la Gatta Nera, vista la questione di Calendaria Solorzano esclusa dallo show per la storia Instagram di un presunto "spinello", potrebbero essere state posticipate. Vista la scelta della nuova protagonista, tutte le carte sarebbero ora in regola per partire.