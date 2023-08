Il primo promo della nuova edizione de Il Mercante in Fiera con Pino Insegno su Rai2 Rai2 ha diffuso il primo promo della nuova edizione de Il Mercante in Fiera con Pino Insegno. Si tratta del primo spot trasmesso in tv dal momento dell’annuncio del ritorno dell’attore alla conduzione.

A cura di Stefania Rocco

A partire da oggi, le reti Rai hanno cominciato a trasmettere il primo promo della nuova edizione de Il Mercante in Fiera con Pino Insegno. Il game show – trasmesso per due edizioni nel 2006 su Italia1 – vede tornare Insegno alla conduzione. L’attore e doppiatore è il protagonista dello spot tv che annuncia l’imminente messa in onda della nuova stagione del format. Il programma andrà in onda dal 18 settembre al 22 dicembre 2023, dal lunedì al venerdì in versione modernizzata.

Assente Ainett Stephens, la polemica con Pino Insegno

Diversamente dal 2006, non sarà Ainett Stephens ad affiancare Pino Insegno. La modella, diventata celebre con il ruolo della Gatta Nera, non avrà un ruolo nella nuova stagione del programma. La sua esclusione è stata accolta da non poche polemiche, soprattutto tra la diretta interessata e il conduttore. Motivando l’assenza di Stephens, Insegno aveva dichiarato che Ainett era “diventata un po' grande, sono passati tanti anni”. Dichiarazioni alla quale la diretta interessata aveva replicato così:

L'incaricato della trasmissione in questione ha fatto un comunicato dicendo che non mi ha riconfermato perché sono invecchiata. Sono rimasta più male per questo, nel vedere che oggi come oggi ci sono persone che hanno anche loro un'età importante e sono rimaste ancorate ai vecchi retaggi secondo cui le donne a 40 anni sono vecchie è inammissibile. I 40 sono ancora più belli dei 30 e dei 20 perché oggi ho più consapevolezza, e quelle pochezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni sicuramente non le ho più ora. La donna oggi non deve più preoccuparsi di non apparire bene, perché abbiamo il potere di esprimerci, abbiamo le nostre idee e non viviamo più soggiogate dai maschietti. Tutta questa situazione di benessere di cui possiamo godere noi donne è andato a giovare al nostro aspetto fisico e mentale, quindi siamo più radiose. Io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai.

Pino Insegno condurrà L’Eredità da gennaio

Ma Il Mercante in Fiera non sarà l’unico titolo affidato a Pino Insegno. All’attore, a partire da gennaio, andrà la conduzione della nuova edizione de L’Eredità, in sostituzione dell’uscente Flavio Insinna. Una scelta che ha provocato non poche polemiche, soprattutto in considerazione del rapporto che lega Insegno alla premier Giorgia Meloni.