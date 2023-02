Scatta la passione tra Oriana e Giaele al GF, il bacio in piscina durante il party per Spinalbese Durante un bagno in piscina per il compleanno di Antonino Spinalbese al GF Vip, Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono lasciate andare a un bacio appassionato davanti agli occhi degli altri coinquilini.

A cura di Elisabetta Murina

Giornata di festeggiamenti nella casa del Grande Fratello Vip per il 28esimo compleanno di Antonino Spinalbese. I concorrenti hanno organizzato una vera e propria festa, che è finita con un bagno di gruppo in piscina e un bacio inaspettato tra due donne. Ecco cosa è successo.

Il bacio tra Giaele e Oriana in piscina

Dopo ore di balli nel salotto di Casa, Andrea Maestrelli decide di dare una svolta ancora più divertente al compleanno del coinquilino tuffandosi per primo in piscina. Ben presto gli altri Vipponi lo raggiungono e la festa si sposta in acqua a suon di schizzi, capriole e tuffi. Una serata in cui finalmente nel gruppo regna l'allegria e il buonumore dopo un periodo di discussioni. E, in questo clima di felicità, due ragazze si lasciano andare a un bacio appassionato: Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Davanti agli occhi degli altri inquilini, le due si abbracciano e ridono insieme, fino a baciarsi con passione.

Il compleanno di Spinalbese al GF Vip, gli auguri non graditi di Onestini

Nella casa del Grande Fratello Vip, il 1 febbraio si è festeggiato il compleanno di Antonino Spinalbese. L'hairstylist ha passato il suo giorno speciale circondato dall'affetto dei coinquilini, ma sembra non aver gradito le attenzioni di tutti, in particolare quelle di Onestini. "Posso farti gli auguri? Io te li faccio, buon compleanno Antonino", ha detto il ragazzo al coinquilino. Il festeggiato però non ha apprezzato il gesto: "Odio la finzione, non apprezzo, però grazie. Io non li avrei fatti Luca sono sincero. Personalmente non amo queste cose, le trovo finte". Onestini a quel punto ha spiegato che il suo è stato solamente un gesto di buona educazione e che si è limitato a quello. L'amica Giaele De Donà, invece, ha scritto a Spinalbese una lunga lettera in cui ripercorre la loro amicizia nata nella Casa.