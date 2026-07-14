Sarah Toscano: “Ero in Warner prima di Amici, decidemmo insieme di fare il provino per il talent”

Sarah Toscano racconta per la prima volta di non essere stata soltanto una giovane aspirante cantante senza alcuna esperienza prima di sbarcare ad Amici. Intervistata da Alessandro Cattelan, ha rivelato di essere entrata in contatto con Warner Music prima di prendere parte al talent show di Maria De Filippi e che fu proprio insieme alla casa discografica a maturare la decisione di sostenere il provino per il programma.

Sarah Toscano non è soltanto la cantante che, dalla sua cameretta di Vigevano, è arrivata ad Amici quasi per caso, fino a vincere il talent show condotto da Maria De Filippi. A rivelarlo è stata lei stessa nel corso dell'ultima puntata di SuperNova, il podcast di Alessandro Cattelan. La cantante della hit Sexy Magica, vincitrice della ventitreesima edizione del programma, ha ridimensionato il racconto della giovane artista alle prime armi ritrovatasi a vincere un talent senza avere mai avuto alcun contatto con il mondo discografico.

Toscano ha infatti raccontato di essere stata notata da Warner Music prima ancora di entrare ad Amici e che, proprio insieme alla celebre etichetta discografica, avrebbe deciso di tentare il provino per entrare nel cast del talent show di Canale 5.

Sarah ha spiegato di avere conosciuto un manager quando aveva 15 anni, nel circolo di tennis che frequentava insieme alla sua famiglia. Da lì avrebbe iniziato a lavorare con lui, fino ad approdare ad Area Sanremo dove, esibendosi per strada e in apertura di alcuni concerti, sarebbe stata notata da Warner Music. "Ad Area Sanremo mi ha notata qualcuno della Warner e poi, mentre stavamo parlando di cosa fare, abbiamo pensato che provare un talent come Amici potesse essere molto interessante", ha raccontato Sarah a Cattelan, che quest'anno ha partecipato ad Amici nel ruolo di intrattenitore, conducendo un breve spazio dedicato al gioco tra una manche e l'altra del Serale.

Sarah, durante il suo percorso ad Amici, ha firmato un contratto proprio con Warner. Tutti gli anni le case discografiche manifestano il proprio interesse nei confronti degli allievi di Amici ma nel caso della Toscano, come da lei stessa rivelato a qualche anno di distanza dalla sua partecipazione al talent, la conoscenza con l'etichetta con la quale ha poi effettivamente firmato un contratto era precedente al suo ingresso ad Amici e addirittura proprio con Warner avrebbero deciso di tentare l'ingresso nella classe di allievi del programma.